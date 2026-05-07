Las tormentas severas y lluvias intensas continuarán en gran parte de Estados Unidos durante varios días seguidos, de acuerdo con las últimas actualizaciones de las predicciones climáticas. Según los expertos, el sistema atmosférico provocará más de tres días consecutivos de precipitaciones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que rondarán los 80 km/h, después de que se reportaran varios tornados en Mississippi el miércoles por la noche. El fenómeno se desarrollará a lo largo de diversos estados y cambiará de zona día a día, con lluvias torrenciales que, aunque se espera que traigan beneficios en las zonas de sequía, pueden aumentar el riesgo de inundaciones repentinas. De acuerdo con lo indicado por especialistas de AccuWeather, este período prolongado de clima severo afectará a diferentes regiones del país. Hoy jueves el sistema causará lluvias persistentes en las zonas costeras del noreste de Estados Unidos y, en simultáneo, el aire cálido y húmedo al sur del sistema favorecerá las tormentas desde el sureste de Louisiana hasta el sur de Carolina del Norte. Se esperan Para el viernes se espera el desarrollo de tormentas intensas en el sur de las Granes Llanuras, especialmente en Más hacia el sur, en zonas del oeste y sur de Texas, las tormentas podrían generar granizo y ráfagas de viento dañinas. Finalmente, el sábado, el sistema continuará intensificándose en varias áreas de las Llanuras. Los meteorólogos prevén actividad severa en Los especialistas advierten que este sistema traerá chaparrones intensos y persistentes especialmente en la costa superior del Golfo de México, donde se acumularán varios episodios de lluvias. Si las lluvias intensas se mantuvieran durante varias horas, podría aumentar el riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas. El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.