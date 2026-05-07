Este jueves, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor. Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Recibirás una noticia que podría entristecerte y es normal que te sientas así. No te avergüences de esa emoción ni intentes combatirla de forma dañina. Déjala fluir con naturalidad y, sin resistirte, verás que en poco tiempo se irá disipando. Hoy, Libra brilla en el amor: el carisma y la calma abren puertas a encuentros tiernos y mensajes ilusionantes. La compatibilidad del día favorece a Géminis, con quien la chispa y la conversación fluyen sin esfuerzo. Libra, en el trabajo la suerte será tranquila: podrías recibir una noticia que te entristezca; si la sientes sin juzgarte ni reaccionar de forma dañina, se disipará pronto y recuperarás tu equilibrio, abriendo paso a un apoyo u oportunidad que mejore el clima laboral. Libra debe cuidar su salud manteniendo equilibrio: dormir lo suficiente, hidratarse, comer variado, hacer ejercicio suave como yoga o caminatas y reservar espacios de calma para gestionar el estrés. Respira y acepta la emoción. Evita conductas dañinas y descansa. Busca apoyo en alguien de confianza. Así, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como una referencia cotidiana para anticipar tendencias y seguir de cerca lo que podría deparar el futuro.