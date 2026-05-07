Este jueves, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Hoy la Luna está en fase creciente en tu signo, lo que te aportará una vitalidad renovada. Es un día ideal para entrenar. Si sostienes la práctica física con constancia, ese deseo que anhelas puede hacerse realidad; solo necesitas ser un poco más flexible. Adáptate. Tauro tendrá hoy buena fortuna en el amor: la calma y la sinceridad favorecerán acercamientos sinceros; su mejor compatibilidad del día es con Cáncer. Tauro: con la Luna creciente en tu signo, tu vitalidad se renueva y la suerte en el trabajo se activa. Mantén la constancia y sé flexible para adaptarte: así ese anhelo profesional puede hacerse realidad. Tauro cuida mejor su salud con rutinas estables: dieta equilibrada sin excesos, ejercicio moderado y descanso suficiente, evitando la terquedad y escuchando a su cuerpo. Entrena hoy con energía. Mantén la constancia. Sé flexible y adáptate. Así, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como una referencia cotidiana para anticipar tendencias y seguir de cerca lo que podría deparar el futuro.