Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Nuestra Señora de Luján que se recuerda cada 8 de mayo. Nuestra Señora de Luján es venerada como Patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay. Su imagen fue traída desde Brasil y debía transportarse hacia el Norte. Inexplicablemente, no se pudo pasar del río Luján y allí se quedó para siempre. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de femenino femenino El 8 de mayo de 2026, la comunidad católica conmemora a varios santos y beatos en su calendario litúrgico. Entre ellos se encuentra San Dionisio, reconocido como obispo y figura importante de la iglesia primitiva. Su legado perdura en la devoción de los fieles que celebran su memoria y enseñanzas.Además, se celebran los santos San Metrón, San Víctor de Milán, San Heladio de Auxerre y San Gibriano, todos ellos de épocas pasadas que han dejado una huella significativa en la historia del cristianismo. Estos santos son recordados por sus virtudes, martirios y contribuciones a la fe, inspirando a muchas generaciones.La jornada también rinde homenaje a varios beatos como María Catalina de san Agustín, Ángel de Massaccio y Luis Rabatá, entre otros. Cada uno de ellos representa un camino de fe y dedicación religiosa que se sigue celebrando en la actualidad, enriqueciendo la tradición de la iglesia con sus historias de vida.