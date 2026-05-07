La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta jueves, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Sueles buscar la perfección en todo lo que haces, pero quizá ahora comprendas que hay personas —posiblemente de tu familia— que no van a cambiar. Lo aceptarás y dejarás de lado cualquier reproche. En lo económico no te irá mal; se abrirán nuevas oportunidades. Hoy Leo brillará en el amor gracias a su carisma y franqueza. Compatibilidad destacada con Aries, ideal para planes espontáneos y química inmediata. Leo, en el trabajo tu búsqueda de perfección se equilibra al aceptar que hay personas que no van a cambiar; con esa actitud, no te irá mal y se abrirán nuevas oportunidades. Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibrado, haciendo ejercicio regular, hidratándose y evitando tabaco y exceso de alcohol. Acepta lo que no puedes cambiar hoy. Suelta reproches y cuida tu paz. Revisa tus finanzas y aprovecha una oportunidad. Así, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como una referencia cotidiana para anticipar tendencias y seguir de cerca lo que podría deparar el futuro.