El Instituto Nacional de Migración recordó cuáles son los derechos que mantienen las personas extranjeras o migrantes durante su estancia temporal en estaciones migratorias y estancias provisionales del país.

Las autoridades migratorias mexicanas señalaron que, cuando una persona enfrenta un procedimiento administrativo y permanece en una estación migratoria o estancia provisional, conserva una serie de garantías que deben ser respetadas durante todo el proceso.

Entre ellas aparecen el acceso a información sobre su expediente, la posibilidad de comunicarse con familiares o autoridades consulares y el acceso a condiciones básicas de alojamiento, alimentación y atención.

El Instituto Nacional de Migración recordó cuáles son los derechos que mantienen las personas extranjeras o migrantes durante su estancia temporal en estaciones migratorias y estancias provisionales del país. EFE

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El Instituto Nacional de Migración (INM) explicó que las estancias en estaciones migratorias están vinculadas a procedimientos administrativos relacionados con la situación migratoria de cada persona y no implican la pérdida de derechos durante ese periodo.

En estos casos, las personas deben ser informadas sobre el motivo de su presentación ante las autoridades y conocer el estado de su situación migratoria para poder dar seguimiento al proceso correspondiente. Además, durante ese tiempo pueden solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o iniciar mecanismos para regularizar su estancia dentro del país, según corresponda a cada expediente.

El organismo también recordó que quienes permanezcan temporalmente en estos espacios tienen derecho a acceder a las constancias relacionadas con su procedimiento administrativo migratorio.

Qué derechos que tienen las personas retenidas en estaciones migratorias del INM

Entre los principales derechos informados por el INM se encuentra recibir un trato digno y humano durante toda la permanencia dentro de estaciones migratorias o estancias provisionales.

También se garantiza el acceso a comunicación telefónica con familiares, representantes legales, autoridades consulares o personas de confianza . En caso de ser necesario, existe el derecho a contar con traductor o intérprete para comprender el procedimiento.

Las autoridades indicaron además que las personas migrantes deben recibir tres alimentos al día y artículos básicos para higiene personal. Cuando las condiciones lo requieran, también pueden acceder a atención médica y psicológica. A esto se suma la posibilidad de participar en actividades recreativas, educativas o culturales mientras permanezcan bajo resguardo administrativo.

Controles migratorios en México: visitas, alojamiento y solicitud de refugio

El INM recordó que las personas migrantes pueden recibir visitas de familiares, representantes legales, personal consular y organismos no gubernamentales, además de otras personas autorizadas.

Otro de los puntos destacados es que el trato debe otorgarse sin distinción por edad, sexo, condición social o económica, estado de salud, color de piel, estado civil, origen étnico, religión, país de origen o preferencia sexual. La autoridad migratoria también señaló que debe garantizarse un alojamiento digno y seguro durante toda la estancia temporal dentro de las instalaciones.

Finalmente, quienes así lo decidan podrán solicitar retorno asistido o iniciar procedimientos vinculados con protección internacional o regularización migratoria conforme a la legislación vigente en México.