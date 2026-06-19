Una localidad en México ha confirmado la suspensión de pagos para los beneficiarios de la Pensión IMSS si no se cumplen los requisitos necesarios. Este trámite es fundamental para asegurar el cobro del monto correspondiente.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recordado a los contribuyentes que aquellas personas que reciban préstamos provenientes de familiares o amigos a través de transferencias bancarias deberán estar alertas a ciertos requisitos para evitar eventuales sanciones.

En este sentido, será crucial que aquellos que pidan dinero se informen adecuadamente a la autoridad fiscal sobre las operaciones realizadas, ya que cada movimiento financiero entre personas naturales podría ser objeto de revisión por parte del organismo público.

Sanciones del SAT por no declarar préstamos entre familiares y amigos

Según las directrices del SAT, es fundamental que comprendas que en principio no estás obligado a tributar por un préstamo recibido mediante transferencia bancaria, dado que este no se clasifica como ingreso.

No obstante, es imprescindible que puedas justificar la procedencia de dichos fondos si el SAT lo solicita.

Si esta entidad gubernamental identifica un depósito en tu cuenta que diverge de tus ingresos informados y no puedes demostrar que se trata de un préstamo (por medio de un contrato, por mencionar un ejemplo), podría interpretarlo como un ingreso no declarado y requerirte el abono de impuestos pertinentes, junto con potenciales sanciones.

¿El SAT puede multarte por no devolver un préstamo a familiares o amigos?

De hecho, el artículo 86-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la obligación de presentar la información de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que se reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores de 600,000 pesos.

La respuesta es afirmativa. Según el organismo público, si un contribuyente no informa sobre el préstamo, podría enfrentar una multa de entre el 50 y 75% sobre el valor del depósito total, además de recargos.

Asimismo, cada incumplimiento conlleva sanciones que varían entre 1,400 y 34,730 pesos, dependiendo del monto que se ha omitido en la declaración anual.