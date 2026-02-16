Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 16 de febrero. 1941: Kim Jong Il, hijo del dictador comunista de Corea del Norte, Kim Il-sung y su sucesor desde 1993 como jefe del Partido de los Trabajadores de Corea y gobernante de Corea del Norte, nace en Siberia (Unión Soviética). (Hace 85 años) 1928: Nace en Barcelona, España, Pedro Casaldaliga religioso español, que, tras trasladarse como misionero a Brasil en 1968, pasará el resto de su vida en dicho país y será uno de los más destacados miembros de la denominada "teología de la liberación", así como un defensor de los derechos de los menos favorecidos, los pobres, con quienes siempre se sentirá totalmente indentificado. (Hace 98 años) 1497: En la pequeña ciudad de Bretten (actual Alemania), nace Philipp Melanchthon, que será reformador religioso y erudito alemán y redactará en 1530, junto a Lutero, las "Confesiones de Augsburgo", primera exposición oficial de los principios del luteranismo, texto básico de las Iglesias Protestantes. (Hace 529 años) 1579: Muere de lepra en Mariquita (Colombia) Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera, explorador y conquistador español del reino de Nueva Granada (acutal Colombia), que obtuvo mucho éxito en sus viajes en los que se hizo con grandes cantidades de oro y esmeraldas, salvo en su expedición para buscar "El Dorado", en la que cosechó un desastroso y sonoro fracaso al regresar, en diciembre de 1572, menos del tres por ciento de los efectivos que habían partido 2 años y medio antes. Fundó la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá. (Hace 447 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Kim Jong Il en 1941, ya que su liderazgo como sucesor de Kim Il-sung ha tenido un impacto significativo en la historia y política de Corea del Norte, influyendo en la dinámica geopolítica de la región hasta la actualidad.