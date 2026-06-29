El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el inicio de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de México. Para este lunes 29, al menos once ciudades presentan riesgo debido a la combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo, fuertes vientos y altas temperaturas.

La Ciudad de México concentra una de las alertas más importantes de la jornada. Se prevén lluvias durante la jornada, con una probabilidad del 100%, acompañadas de tormentas eléctricas y posible granizo.

Un gran muro de agua caerá a partir del lunes 29: advierten lluvias extremas, posibles inundaciones y colapso en varias zonas del país gcuellar

Además, se esperan ráfagas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos e inundaciones urbanas.

Reporte del SMN en México

En Guanajuato, el pronóstico de SMN indica que habrá precipitaciones con acumulados cercanos a los 23 milímetros y condiciones favorables para tormentas con granizo. Querétaro también registrará actividad eléctrica significativa y lluvias abundantes, lo que podría complicar la circulación vehicular durante gran parte del día.

La Península de Yucatán tampoco quedará exenta de la inestabilidad atmosférica . Tanto Mérida como Cancún enfrentarán tormentas acompañadas de granizo ligero. Aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas, existe riesgo de inundaciones localizadas y afectaciones temporales en actividades al aire libre y zonas turísticas.

Por otra parte, Monterrey será una de las ciudades con los vientos más intensos del país. Se esperan ráfagas cercanas a los 52 kilómetros por hora, en un ambiente cálido que podría alcanzar los 36 grados. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, las fuertes corrientes de aire podrían provocar la caída de:

Ramas

Objetos ligeros

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En contraste, Culiacán registrará el ambiente más caluroso de la jornada, con temperaturas máximas cercanas a los 38 grados y sin pronóstico de precipitaciones.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores.

En el occidente del país, Tepic enfrentará lluvias acompañadas de granizo y alta probabilidad de tormentas, mientras que Guadalajara tendrá precipitaciones ligeras durante gran parte del día.

Por su parte, Veracruz y Acapulco podrían presentar actividad eléctrica aislada, incluso con bajos acumulados de lluvia, por lo que se recomienda precaución en playas y espacios abiertos.

Tijuana mantendrá condiciones más estables, con cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas.

Recomendaciones por fuerte temporal de lluvias

Ante este panorama, Protección Civil recomienda portar paraguas o impermeable en las zonas con pronóstico de lluvia, evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, desconectar aparatos eléctricos durante tormentas y no buscar refugio bajo árboles.

Asimismo, se aconseja consultar de forma constante los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y prever posibles retrasos en traslados por afectaciones viales derivadas de las condiciones climáticas.