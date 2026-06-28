El temporal de lluvias seguirá afectando a gran parte de México durante el inicio de la semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN. Las autoridades advirtieron que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, fenómenos que podrían provocar inundaciones, deslaves y encharcamientos.

De acuerdo con el pronóstico, este domingo los mayores acumulados de lluvia se esperan en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde podrían registrarse entre 75 y 150 milímetros de precipitación.

Por su parte, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos enfrentarán lluvias muy fuertes. También se prevén tormentas de diversa intensidad en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y varios estados de la Península de Yucatán.

Además de las precipitaciones, el SMN prevé vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en algunas regiones del norte del país y en el Istmo de Tehuantepec. Asimismo, se mantendrá el oleaje elevado y el fenómeno de mar de fondo en distintos puntos del litoral del Pacífico mexicano, lo que podría afectar actividades turísticas y de navegación.

Reporte del clima del SMN

El organismo explicó que la inestabilidad atmosférica es resultado de la interacción de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos:

Circulación ciclónica

Vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera

Canales de baja presión

Desplazamiento de las ondas tropicales número 12 y 13

Aunque la onda tropical 12 dejará de influir sobre el territorio nacional al concluir el domingo, la onda tropical 13 continuará avanzando sobre el sur y occidente del país, favoreciendo el desarrollo de lluvias durante los próximos días.

A este escenario se sumará el ingreso de una nueva onda tropical por el sureste mexicano, lo que incrementará el potencial de precipitaciones en esa región.

Temporal de lluvias de julio

Según el pronóstico a mediano plazo, las lluvias continuarán al menos hasta el jueves 2 de julio. Durante ese periodo se esperan precipitaciones intensas y muy fuertes en entidades como Chihuahua, Durango, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.

Además, gran parte del centro, occidente y sureste del país seguirá registrando lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

Mientras tanto, el ambiente caluroso persistirá en el norte y noroeste del territorio nacional. En estados como Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se prevén temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y los 45 grados Celsius.

Protección Civil pide mantenerse alerta

Ante las condiciones previstas, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por las autoridades meteorológicas y de Protección Civil.

Las lluvias intensas podrían generar:

Inundaciones repentinas Deslaves Crecidas de cuerpos de agua Disminución de la visibilidad en carreteras

Asimismo, las fuertes rachas de viento representan riesgo de caída de árboles, anuncios espectaculares y otros objetos que podrían poner en peligro a la población.

Por ello, las autoridades exhortaron a extremar precauciones, especialmente en las entidades donde se esperan las precipitaciones más abundantes durante los próximos días.