En julio llega el fenómeno de El Niño y oleadas de Polvo del Sahara

La temporada de lluvias en México continúa marcada por tormentas más frecuentes y extensas. Estas han mantenido temperaturas reguladas en la franja centro-sur, mientras el norte se vuelve cada vez más caluroso.

Julio llegará con variaciones importantes: más lluvias en algunas zonas, pero también calor y una disminución gradual de las precipitaciones asociada a la posible Canícula.

Un mes de extremos: lluvias y calor en pulso constante

Julio se presenta con alta incertidumbre, derivada en parte del posible inicio de El Niño. Por ello, se recomienda consultar actualizaciones de forma constante.

El mes alternará periodos de lluvias intensas con tramos secos, bajo un ambiente caluroso que se refrescará en las zonas donde llueva. El Polvo del Sahara seguirá llegando al país.

Los modelos meteorológicos no coinciden entre sí. El ECMWF prevé un julio menos caluroso en buena parte del territorio, salvo en el sureste, noroeste y la frontera con Estados Unidos. El GFS, en cambio, reduce las zonas frescas solo a occidente, el Bajío y el centro, con temperaturas que en el norte y noroeste podrían superar los 40°C.

Durante la primera semana de julio, el centro y norte tendrán temperaturas por debajo de lo habitual y mayor lluvia, mientras el Golfo de México, sureste, Pacífico y noroeste mantendrán calor y escasas precipitaciones.

Qué es la capa de aire del Sahara Conagua

En la segunda semana surge mayor incertidumbre entre modelos sobre el comportamiento del norte y sureste. Hacia la mitad del mes, podrían aumentar las lluvias por inestabilidad tropical en el Pacífico y el Golfo, con algunos escenarios que incluso desarrollan un ciclón.

Al cierre de julio, los modelos coinciden en que el norte se calentará, mientras el centro-sur seguirá fresco a templado, con lluvias escasas en un caso y fuertes en otro.

¿Qué estados tendrán más y menos lluvia?

Entre 100 y 250 mm

Existe consistencia en que occidente, centro y la Sierra Madre Occidental —incluyendo Oaxaca, Guerrero, Morelos, CDMX, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua— acumularán entre 100 y 250 mm, con zonas montañosas que podrían superar los 300-500 mm.

Entre 50 a 100 mm

En la península de Yucatán, la vertiente del Golfo y el norte del país hay diferencias entre modelos: el GFS estima de 50 a 100 mm, mientras el ECMWF calcula entre 100 y 200 mm, dependiendo de la actividad del monzón.