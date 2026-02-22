La presidenta, Claudia Sheinbaum, informó este domingo a través de su cuenta en X que el operativo realizado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional derivó en diversos bloqueos y otras reacciones en algunas zonas del país. En su mensaje, la mandataria señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó los resultados de la acción, la cual provocó respuestas inmediatas tras su ejecución. Sheinbaum aseguró que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados” y llamó a la población a mantenerse informada y en calma ante los hechos registrados. Indicó que las redes sociales del Gabinete de Seguridad informaron de manera permanente sobre el desarrollo del operativo y reiteró que, en la mayor parte del territorio nacional, las actividades se desarrollaron con plena normalidad. La presidenta también expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad, y afirmó que el gobierno federal trabaja todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. La Sedena confirmó la muerte de Rubén “N”, alias “Mencho”, tras un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde siete presuntos integrantes del grupo delictivo “CJNG” murieron, cuatro en el lugar y tres más durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. En un comunicado, la dependencia detalló que la operación fue planeada y ejecutada con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), y que en ella participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. De acuerdo con el reporte oficial, durante la acción el personal militar fue atacado, por lo que “en defensa de su integridad repelieron la agresión”, lo que derivó en la muerte de cuatro integrantes del grupo delictivo en el sitio y tres heridos de gravedad que posteriormente fallecieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; “entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho”, aunque precisó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las actividades periciales para su identificación.