La Alcaldía Benito Juárez abrió el registro para participar en la primera edición de la Feria de Empleo, Emprendimiento y Servicios 2026, un evento que busca impulsar la generación de oportunidades laborales, fortalecer los negocios locales y acercar a empresas, emprendedores y ciudadanos en busca de trabajo.

A través de una convocatoria oficial, el gobierno de la demarcación invitó a empresas, sociedades cooperativas, micro y pequeñas empresas, así como a personas con emprendimientos, a registrarse para formar parte de este encuentro, que se realizará los días 20 y 21 de agosto de 2026 en la explanada principal Plaza de la Soberanía de la República, ubicada en la sede de la alcaldía.

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¿Quiénes pueden participar en la Feria de Empleo, Emprendimiento y Servicios 2026?

La convocatoria contempla espacios para empresas que deseen reclutar personal, así como para emprendimientos, sociedades cooperativas y micro y pequeñas empresas interesadas en dar a conocer sus productos o servicios. El objetivo es fortalecer el desarrollo económico de la demarcación y crear vínculos entre el sector productivo y quienes buscan nuevas oportunidades laborales.

Empresas interesadas en publicar vacantes y reclutar personal.

Emprendimientos que busquen impulsar su negocio.

Sociedades cooperativas.

Micro y pequeñas empresas.

Prestadores de servicios que deseen ampliar su red de clientes.

Fecha límite 10 de julio. Gobierno de la Alcaldía de Benito Juárez

La Feria de Empleo, Emprendimiento y Servicios 2026 se llevará a cabo los 20 y 21 de agosto en la Plaza de la Soberanía de la República, ubicada en Avenida División del Norte 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, en la Alcaldía Benito Juárez.

Con esta iniciativa, el gobierno local busca fortalecer la economía de la demarcación al facilitar el contacto entre empleadores, emprendedores y ciudadanos interesados en nuevas oportunidades de crecimiento profesional y comercial.