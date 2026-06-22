Stanley Black & Decker cierra su planta en Puebla tras 59 años de operación

La mañana del jueves 4 de junio de 2026, Stanley Black & Decker notificó a sus trabajadores el cierre definitivo de su planta en Puebla.

La empresa estadounidense, dedicada a la fabricación de herramientas industriales y de ferretería para el hogar, puso fin a 59 años de operaciones en el estado.

A las 7 de la mañana, empleados y personal de confianza fueron citados en la planta, ubicada sobre la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la prolongación de la 27 Norte, junto a la Harinera de Oriente.

Liquidación de 600 trabajadores

En total, 600 personas fueron liquidadas: 530 trabajadores sindicalizados y 70 administrativos.

Según testimonios de los propios empleados, la compañía realizó las liquidaciones conforme a la ley, sin ofrecer mayores explicaciones sobre las razones del cierre.

Los trabajadores señalaron que la noticia, aunque sorpresiva, no fue del todo inesperada, pues “ya se veía venir”.

Señales previas y silencio de la empresa

Durante la primera mitad de este año, Stanley Black & Decker había comenzado a eliminar de forma gradual líneas operativas completas dentro de la planta.

La empresa estadounidense dedicada a la fabricación de herramientas industriales y de ferretería para el hogar cerró su sucursal en Puebla Instagram/@stanleyblackdecker

A esto se sumaron recortes de personal recurrentes, que se fueron presentando con cierta frecuencia en los meses recientes.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido ninguna postura oficial sobre el cierre de su planta en Puebla.

Medios locales como Central Puebla apuntan a que el cierre estaría relacionado con una baja sostenibilidad en los niveles de facturación de la compañía.

A la par del estancamiento en la producción local, también se ha rumorado que la firma enfrentaba severas presiones financieras, derivadas de créditos fiscales y multas millonarias.

No es el primer cierre en México

Stanley Black & Decker tiene presencia en 60 países, lo que la posiciona como una transnacional con amplia operación a nivel mundial.

Despidió a 600 empleados. Instagram/@stanleyblackdecker

Pese a ello, esta no es la primera planta que la compañía cierra en territorio mexicano.

En 2024, la empresa ya había cerrado su planta ubicada en Hermosillo, Sonora.

En aquella ocasión, la compañía informó que el cierre se debió a la baja demanda de sus productos, situación que atribuyó a las dificultades generadas por la pandemia de Covid-19.