El departamento que gestiona las relaciones internacionales de Estados Unidos ha emitido una notificación solicitando a todo ciudadano estadounidense con deudas significativas de manutención infantil que realicen los pagos correspondientes ante las entidades estatales “de inmediato”, antes de que se lleve a cabo la suspensión de su pasaporte.

El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado el procedimiento para anular los pasaportes de aquellos ciudadanos que mantengan un saldo pendiente superior a 2,500 dólares en pensiones alimentarias que han sido solicitadas por un tribunal. Esta política tiene como objetivo, según informan las autoridades, “respaldar a las familias estadounidenses y reforzar el cumplimiento normativo” vigente en el país.

Oficial | Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a quienes no puedan mostrar que hicieron este trámite a tiempo

Estados Unidos negará renovar pasaportes a padres con deudas de manutención infantil

“La elegibilidad para obtener un nuevo pasaporte solo podrá restablecerse tras la liquidación de la deuda de manutención infantil” ante la autoridad “y siempre que el individuo no figure como moroso conforme a los registros del HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos)”, con el cual la agencia está en coordinación.

Qué ocurrirá con los ciudadanos fuera del territorio de Estados Unidos

La disposición que habilita al Gobierno para anular pasaportes a progenitores que incumplen con la manutención infantil se encuentra contemplada en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996, que faculta al secretario de Estado a ejercer dicha autoridad. No obstante, la Administración del presidente Donald Trump tiene la intención de implementar esta medida de forma más rigurosa.

Las revocaciones se iniciaron el viernes 8 de mayo y se centran primordialmente en padres estadounidenses que presentan elevadas deudas, específicamente aquellas que superan los 100,000 dólares. Se estima que aproximadamente 2,700 individuos se verán afectados, según información proporcionada por el canal Fox News, quien cita datos del HHS.

Si los progenitores que adeudan la pensión alimentaria fijada por un tribunal se encuentran fuera de EE. UU. en el momento que se revoca su pasaporte, solo tendrán la opción de conseguir ese documento con una “validez limitada para su retorno directo” al país, según se añade en la nota.

Con información de EFE.