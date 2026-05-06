Este 6 de mayo a las 11:00hs, se llevará a cabo en la Ciudad de México el Primer Simulacro Nacional 2026, un nuevo ejercicio de prevención ante sismos. El simulacro tendrá alcance nacional, con activación del sistema de alertamiento en nueve estados con mayor riesgo, entre los que se encuentran el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Michoacán. Si bien la alerta será emitida a todos los celulares, las autoridades informaron que podría haber dispositivos que no reciban el aviso sobre el inicio de la simulación. A continuación, toda la información al respecto. La alerta sísmica se activará a las 11:00hs en punto, a través de distintos canales: En el caso de los celulares, la notificación se enviará de forma directa a los dispositivos y estará acompañada por un sonido particular que permitirá identificar el inicio del simulacro. “Por tratarse de un Simulacro Nacional, se va a activar todo el sistema Cell Broadcast, por lo que el aviso llegará directamente a todos los teléfonos móviles de la ciudadanía especificando claramente que se trata de un ejercicio hipotético”, indicó en conferencia Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. El simulacro recreará un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, ubicado aproximadamente a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco. Se espera que el impacto sea intenso en la Ciudad de México, lo que permitirá medir la efectividad de los protocolos de evacuación, los tiempos de respuesta y la coordinación entre autoridades. Como parte del ejercicio, también se desplegará un operativo de emergencia en la colonia Tabacalera, en la zona cercana al Monumento a la Revolución.