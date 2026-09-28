Entre enero y agosto de este año, México registró un superávit comercial de u$s 9,860.32 millones, el mayor superávit registrado desde 2020, mismo que fue impulsado por la balanza de las mercancías no petroleras.
De acuerdo con datos del Inegi, entre enero y agosto de este año, la balanza petrolera arrojó un déficit comercial de u$s 22,330.13 millones, el mayor para un periodo igual desde 2022 y un superávit de la balanza no petrolera de u$s 32,190.45 millones, el mayor de la historia.
El incremento en el déficit comercial petrolero es consecuencia del alza en los precios internacionales del combustible, impulsados por la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Mientras tanto, en sentido contrario, el superávit comercial de las exportaciones no petroleras estuvo impulsado por el crecimiento de los envíos de productos manufactureros distintos a los automóviles, donde destacó el equipo de cómputo, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.
Exportaciones por sector
Entre enero y agosto de este año, las exportaciones totales del país crecieron prácticamente 30%, acelerándose desde el crecimiento acumulado de julio, que se ubicó en 27.68%.
El alza de los primeros ocho meses del año es la mayor para un periodo igual desde 2010 (35.56%), cuando se dio un rebote a la caída de 30.37% registrada en 2009 y previo a esa fecha, desde 1995, cuando crecieron 32.65% en el mismo periodo, explicó la especialista de Banco BASE.
La exportación de manufactura distinta a la automotriz se expandió 45% anual, lo que generó un incremento de 30.44% en todo el sector manufacturero.
Dentro del ramo, el equipo de cómputo es el que presenta mayor aceleración, mientras que el automotriz ha tenido un lento crecimiento de apenas 0.76%, aunque logró revertir su tendencia negativa del año pasado.
“Las exportaciones manufactureras no automotrices explican en lo que va del año el 69.22% de las exportaciones totales de México, subiendo desde 61.75% el año pasado y siendo su mayor proporción en registro”, detalló la analista.
También las exportaciones extractivas lograron un fuerte crecimiento de 75.13%, impulsadas por los incrementos en el valor de mercado de los metales preciosos e industriales; sin embargo, las exportaciones extractivas representan solamente 2.67% de las exportaciones totales, dijo Siller Pagaza.