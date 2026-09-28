La exportación de equipo de cómputo es el principal motor del crecimiento manufacturero.

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Entre enero y agosto de este año, México registró un superávit comercial de u$s 9,860.32 millones, el mayor superávit registrado desde 2020, mismo que fue impulsado por la balanza de las mercancías no petroleras.

La manufactura automotriz logró romper la racha negativa del año pasado.

De acuerdo con datos del Inegi, entre enero y agosto de este año, la balanza petrolera arrojó un déficit comercial de u$s 22,330.13 millones, el mayor para un periodo igual desde 2022 y un superávit de la balanza no petrolera de u$s 32,190.45 millones, el mayor de la historia.

El incremento en el déficit comercial petrolero es consecuencia del alza en los precios internacionales del combustible, impulsados por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Mientras tanto, en sentido contrario, el superávit comercial de las exportaciones no petroleras estuvo impulsado por el crecimiento de los envíos de productos manufactureros distintos a los automóviles, donde destacó el equipo de cómputo, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

Exportaciones por sector

Entre enero y agosto de este año, las exportaciones totales del país crecieron prácticamente 30%, acelerándose desde el crecimiento acumulado de julio, que se ubicó en 27.68%.

El alza de los primeros ocho meses del año es la mayor para un periodo igual desde 2010 (35.56%), cuando se dio un rebote a la caída de 30.37% registrada en 2009 y previo a esa fecha, desde 1995, cuando crecieron 32.65% en el mismo periodo, explicó la especialista de Banco BASE.

La exportación de manufactura distinta a la automotriz se expandió 45% anual, lo que generó un incremento de 30.44% en todo el sector manufacturero.

Dentro del ramo, el equipo de cómputo es el que presenta mayor aceleración, mientras que el automotriz ha tenido un lento crecimiento de apenas 0.76%, aunque logró revertir su tendencia negativa del año pasado.

“Las exportaciones manufactureras no automotrices explican en lo que va del año el 69.22% de las exportaciones totales de México, subiendo desde 61.75% el año pasado y siendo su mayor proporción en registro”, detalló la analista.

También las exportaciones extractivas lograron un fuerte crecimiento de 75.13%, impulsadas por los incrementos en el valor de mercado de los metales preciosos e industriales; sin embargo, las exportaciones extractivas representan solamente 2.67% de las exportaciones totales, dijo Siller Pagaza.