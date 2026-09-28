La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario confirmó que el tramo de la longitud fue ajustado a aproximadamente 10 kilómetros.

Las obras para ampliar el servicio de la Línea 11 del Trolebús hacia Ixtapaluca ya comenzaron. La nueva infraestructura conectará este municipio con Chalco y se integrará al corredor que va hacia a Santa Martha con Chalco, con el objetivo de mejorar la movilidad en el Estado de México.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado ya inició los trabajos correspondientes al proyecto.

Las estimaciones oficiales contemplan una demanda inicial de alrededor de 53,000 pasajeros diarios.

La nueva ruta tendrá una extensión aproximada de 10 kilómetros y contempla la construcción de un viaducto elevado y una de las estaciones terminales. De acuerdo con las autoridades, la obra registra un avance del 11%.

¿Cuándo terminarán las obras del Trolebús Chalco-Ixtapaluca?

El calendario oficial establece que los trabajos concluirán en julio de 2027. Entre las primeras obras se encuentran:

Construcción del viaducto elevado Construcción de una de las estaciones terminales

El nuevo recorrido será de la siguiente manera:

Comienzo: desde la conexión con la actual Línea 11

Avance: antigua autopista México-Puebla, avenida Santa Bárbara y Hacienda Corralejo

Final: carretera federal hacia San Buenaventura

Una inversión de 2,500 millones de pesos en Edomex

El proyecto contempla una inversión de 2,500 millones de pesos y forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México.

La ampliación busca facilitar los traslados de los habitantes de Ixtapaluca hacia la red de transporte del Valle de México. A través de la conexión con la Línea 11, los usuarios podrán conectar con la Línea A del Metro y otros sistemas de transporte público.

De acuerdo con las proyecciones, el nuevo servicio movilizará en promedio a 52,797 pasajeros al día y reducirá hasta 45 minutos los tiempos de traslado en la región.

Una de sus principales conexiones será con la estación Puente Blanco de la Línea 11 del Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Martha.

Las autoridades estiman que la infraestructura beneficiará a más de un millón de habitantes de la zona oriente del Estado de México.

Estas son las estaciones del Trolebús Chalco-Ixtapaluca

El recorrido previsto contempla las siguientes 12 estaciones:

Caseta Vieja

Tlapacoya

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura

Cabe destacar que la ampliación de la Línea 11 forma parte de los proyectos de infraestructura contemplados para mejorar la conectividad en Edomex. Dicha ampliación mejorará la conexión entre Ixtapaluca, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz, y facilitará el enlace con el corredor de transporte que ya opera hacia Santa Martha.