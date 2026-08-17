El proyecto también busca diversificar las fuentes de abastecimiento de Baja California al incorporar agua proveniente del mar.

Cox se adjudicó la construcción de la planta desaladora de Rosarito, Baja California, un proyecto impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que requerirá una inversión de u$s 304 millones y que busca fortalecer el abasto de agua en la región.

La obra forma parte de los proyectos prioritarios del Plan Nacional Hídrico y atenderá las necesidades de abastecimiento de Playas de Rosarito y de la zona suroeste de Tijuana.

“Este proyecto reafirma nuestro compromiso con México, tras la adquisición de Iberdrola México, en un país al que aportamos nuestra experiencia en el sector del agua con esta adjudicación”, señaló Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.

La primera etapa tardará tres años

La primera fase contempla la construcción de una planta con capacidad para tratar 2,200 litros por segundo, con lo que se incorporarán cerca de 190 millones de litros diarios de agua potable al sistema de abastecimiento regional.

Las obras tendrán un plazo estimado de tres años y Cox estará a cargo de la ingeniería, el suministro de equipos especializados y la construcción de la infraestructura.

El proyecto también busca diversificar las fuentes de abastecimiento de Baja California al incorporar agua proveniente del mar, como una alternativa complementaria e independiente del río Colorado.

Producirá más de 380 millones de litros al día

Una vez que alcance su capacidad total, la planta podrá producir 4,400 litros por segundo, equivalentes a más de 380,000 metros cúbicos diarios de agua potable.

Con esta capacidad, la infraestructura podrá atender a cerca de dos millones de habitantes de Tijuana y Playas de Rosarito, por lo que se convertirá en la mayor desaladora de América Latina destinada al consumo humano.

La planta utilizará tecnología de ósmosis inversa, mediante membranas semipermeables que permiten eliminar sales, minerales e impurezas del agua de mar para convertirla en agua potable.

Cox suma proyectos en 16 países

Cox cuenta con infraestructura de desalinización en 16 países, con una capacidad conjunta de más de 4.4 millones de metros cúbicos de agua al día.

Entre sus proyectos se encuentra Taweelah, en Emiratos Árabes Unidos, considerada la mayor desaladora del mundo mediante ósmosis inversa, con una capacidad de 909,000 metros cúbicos diarios.