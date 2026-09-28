Un estudio publicado en el Journal of Medical Entomology evaluó dos programas de manejo integrado de plagas para controlar chinches de cama y analizó distintas medidas para reducir su presencia (Fuente: Shutterstock).

La aparición de chinches de cama en una vivienda puede indicar que existe una infestación que requiere medidas específicas para ser controlada. Estos insectos pueden esconderse en colchones, muebles, grietas y otros lugares cercanos a las zonas donde las personas descansan.

Un estudio publicado en el Journal of Medical Entomology evaluó dos programas de manejo integrado de plagas para controlar chinches de cama y analizó distintas medidas para reducir su presencia. La investigación fue realizada en 2009 y sus resultados siguen siendo una referencia para comprender la utilidad de combinar diferentes métodos de control.

La investigación incluyó 16 departamentos infestados y realizó un seguimiento durante 10 semanas. Los investigadores utilizaron tratamientos que combinaron medidas físicas, monitoreo y productos específicos para el control de estos insectos.

Qué significa que aparezcan chinches en tu casa

Las chinches de cama son pequeños insectos que se alimentan de sangre y suelen permanecer escondidos durante el día. Pueden encontrarse en colchones, somieres, muebles, grietas y otros lugares próximos a las personas.

Encontrar una chinche puede ser una señal de que tu casa esté infestada con estos insectos, por eso es importante revisar las camas, sofás y otros lugares de descanso. La detección temprana permite identificar el problema y aplicar medidas de control antes de que aumente la cantidad de insectos.

El estudio publicado por Changlu Wang, Timothy Gibb y Gary W. Bennett evaluó dos programas de manejo integrado de plagas (MIP) en 16 departamentos infestados. Los investigadores dividieron las viviendas en dos grupos y realizaron controles periódicos durante 10 semanas.

La investigación incluyó 16 departamentos infestados y realizó un seguimiento durante 10 semanas. Fuente: Shutterstock

Cómo se puede reducir la presencia de chinches

El trabajo utilizó una combinación de medidas en lugar de depender de un único método. En los 16 departamentos se colocaron fundas protectoras en colchones y somieres, se aplicó vapor caliente en las zonas infestadas y se instalaron dispositivos interceptores debajo de las patas de camas, sofás o sillas. Esta práctica podría ser utilizada por las personas en sus hogares para morigerar la presencia de estos insectos.

Uno de los grupos recibió además polvo de tierra de diatomeas, mientras que el otro fue tratado posteriormente con un insecticida a base de clorfenapir. Las viviendas fueron inspeccionadas cada dos semanas y recibieron nuevos tratamientos cuando era necesario.

El estudio registró una fuerte reducción de las chinches

Después de las 10 semanas de seguimiento, las chinches fueron erradicadas en el 50 % de los departamentos de cada grupo. La cantidad de chinches se redujo en promedio un 97,6 % en el programa basado en tierra de diatomeas y un 89,7 % en el programa basado en aerosol de clorfenapir.

Los investigadores también observaron que los dispositivos interceptores permitieron detectar y capturar chinches y fueron más efectivos que las inspecciones visuales para estimar la cantidad de insectos y determinar si existía una infestación. En promedio, estos dispositivos atraparon 219 chinches por departamento durante las 10 semanas del estudio.

Qué hacer si aparecen chinches de cama

La investigación muestra la importancia de utilizar varias medidas de control de manera conjunta. El estudio no evaluó un único remedio casero, sino programas de manejo integrado que combinaron educación, vapor, fundas protectoras, monitoreo mediante interceptores y tratamientos específicos.

Por eso, ante la aparición de chinches, una medida útil es revisar cuidadosamente las zonas de descanso y utilizar sistemas de monitoreo, además de recurrir a un servicio profesional de control de plagas cuando la infestación esté confirmada o resulte difícil de controlar.