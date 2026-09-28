En esta noticia El compromiso para el siguiente ciclo es acopiar mil toneladas de cacao fermentado

Con una inversión de 126 millones de pesos, este año comenzará la construcción de la planta agroindustrial de Chocolate Bienestar en la finca “El Morralero”, en Comalcalco, que estará lista el próximo año, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa desde Tabasco, la Presidenta detalló que esta medida garantiza valor agregado a la producción local de chocolate, al tiempo que asegura precios justos para cerca de 10 mil productores.

Además, indicó que es parte del compromiso del gobierno federal de impulsar el plan de procesamiento de cacao con la nueva planta de Chocolate Bienestar en Comalcalco.

“Ese es un asunto pendiente; es justicia para los productores de cacao de Tabasco”, reconoció la mandataria.

Avanza plan de procesamiento de cacao en Tabasco, confirmó la directora general de Sader, María Luisa Albores González. Saúl López / Presidencia

El compromiso para el siguiente ciclo es acopiar mil toneladas de cacao fermentado

Además, la directora general de Alimentación para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), María Luisa Albores González, reportó que el Gobierno ha invertido 114 millones de pesos en la compra a precio justo de 524 toneladas de cacao a 3,223 pequeños productores desde 2025.

En tanto, el compromiso para el siguiente ciclo es acopiar mil toneladas de cacao fermentado que se captarán a través de seis centros. “La producción esperada es de 10 mil toneladas en el siguiente ciclo, que ya iniciaría este año; más o menos noviembre-diciembre”, detalló la directora general de Alimentación para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), María Luisa Albores González