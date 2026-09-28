La UNAM llevó a cabo la mesa de análisis “Regulación de la IA en México”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

El Congreso mexicano avanza hacia una ley general para regular el uso de la inteligencia artificial (IA) a finales de 2026. Sin embargo, especialistas alertaron de que el país carece todavía de una visión nacional que defina qué papel quiere jugar ante esta tecnología e impulse el desarrollo de capacidades y aplicaciones propias.

La opinión de los especialistas

En la mesa de análisis: “Regulación de la IA en México”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el senador Rolando Zapata Bello defendió una ley general basada en principios, flexible y con una estructura en la que participen sectores público, privado, social y académico.

El senador Rolando Zapata Bello participó de la mesa Regulación de la IA en México”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. X/@RolandoZapataB

Además, planteó que la norma obligue al Estado mexicano a expedir una estrategia nacional sobre IA y que distinga entre sistemas de riesgo y aquellos sujetos a esquemas de autorregulación.

El diputado Hugo Luna Vázquez coincidió en la necesidad de una ley general, pero propuso que sea breve y funcione como un “plan de vuelo”, mientras los retos específicos se atiendan mediante reformas en áreas como salud, educación, sistema financiero, propiedad intelectual.

Pablo Pruneda Gross, del IIJ de la UNAM, consideró que México llegó tarde al abordaje regulatorio y señaló que “el país debe aprender de los modelos europeo, estadounidense y chino”, aunque sin copiarlos, “para construir un marco general basado en principios y después desarrollar aplicaciones sectoriales”.

Salma Jalife, presidenta de Centro México Digital, puso el énfasis en definir qué papel pretende jugar México ante esta transformación tecnológica.

“El Estado no es el gobierno, somos todos”, señaló al reclamar diálogo entre autoridades, empresas, sociedad civil, especialistas y usuarios.

Jalife advirtió además de la falta de inversión, infraestructura y capacidades para desarrollar tecnología propia y cuestionó una regulación construida antes de entender los sistemas, modelos y algoritmos que pretende ordenar.

Qué debe tener en cuenta México sobre el desarrollo de la IA, según los expertos

Alberto Farca, de Centro México Digital, sostuvo que México requiere una visión nacional, pero también estrategias para salud, educación y política industrial.

Añadió que el desarrollo de IA nacional depende de mejorar el acceso y aprovechamiento de información pública.

“Datos, datos, datos”, resumió Farca, quien llamó a transformar los registros disponibles en información utilizable y no mantenerlos únicamente en documentos sin capacidad de explotación.

Sergio López Ayllón, investigador de la UNAM, planteó que, antes de aprobar una ley, México necesita responder para qué quiere regular, quién aplicará las reglas y con qué recursos, construir capacidades y una gobernanza con participación de empresas, usuarios y especialistas.

Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, afirmó que la regulación de IA se ha convertido también en una cuestión de estrategia industrial y pidió identificar qué capacidades debe desarrollar México y cuáles puede complementar con socios.

Daniel Mancilla, quien forma parte del Consejo de Expertos en la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) añadió que las iniciativas legislativas muestran la ausencia de una visión común, mientras otros participantes alertaron sobre la dispersión normativa y la necesidad de incorporar protección de datos personales al debate.

Con información de EFE.