El proyecto cuenta con una superficie deportiva y recreativa de 60 hectáreas.

En el terreno que durante décadas funcionó como basurero del Bordo de Xochiaca, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, hoy se encuentra Ciudad Jardín Bicentenario, un desarrollo urbano inaugurado en 2009.

El proyecto transformó 150 hectáreas de un antiguo sitio de disposición de residuos en un complejo que reúne espacios comerciales, educativos, deportivos y de servicios, además de áreas verdes y zonas recreativas.

De acuerdo con información de la Fundación Carlos Slim, a través de su programa de Desarrollo Económico, Ciudad Jardín Bicentenario forma parte de un proyecto de recuperación ambiental y reconversión urbana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El complejo cuenta con un centro comercial, oficinas de gobierno, tiendas de autoservicio, restaurantes, un centro deportivo, dos universidades, un hospital y un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

¿Qué era el Bordo de Xochiaca y qué se construyó en su lugar?

El Bordo de Xochiaca fue utilizado durante décadas como sitio para la disposición de residuos en Ciudad Nezahualcóyotl. Parte de ese terreno fue incorporada al proyecto de Ciudad Jardín Bicentenario, como parte de un proceso de recuperación y transformación de un espacio ambiental.

El desarrollo ocupa 150 hectáreas y combina diferentes tipos de infraestructura urbana. Además de las áreas comerciales y de servicios, el proyecto incorporó instalaciones educativas, médicas, deportivas y espacios destinados a actividades recreativas.

Entre las principales áreas que integran el complejo se encuentran:

Un centro comercial.

Oficinas de gobierno.

Tiendas de autoservicio.

Restaurantes.

Un centro deportivo.

Dos universidades.

Un hospital.

Un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.

Áreas verdes y espacios recreativos.

Ciudad Jardín Bicentenario fue inaugurado en 2009. Desde entonces, funciona como un espacio de actividades comerciales, educativas, deportivas, médicas, recreativas y de servicios en Ciudad Nezahualcóyotl.

¿Cuánto espacio deportivo tiene Ciudad Jardín Bicentenario?

Una parte importante del desarrollo está destinada a actividades deportivas y recreativas. De las 150 hectáreas que conforman Ciudad Jardín Bicentenario, 60 hectáreas corresponden a espacios deportivos y recreativos.

En esta superficie se distribuyen 41 canchas, además de otras áreas destinadas al esparcimiento.

El espacio deportivo fue incorporado como parte de la transformación del antiguo terreno de disposición de residuos y de la creación de nuevos espacios de uso público dentro del desarrollo.

¿Qué es el programa de Desarrollo Económico de Fundación Carlos Slim?

La Fundación Carlos Slim actualmente presenta a Ciudad Jardín Bicentenario como uno de sus proyectos de Desarrollo Económico y Social y afirma que el proyecto permitió reconvertir el antiguo basurero en un espacio comercial, educativo, deportivo y de servicios.

“Entonces, Ciudad Jardín Bicentenario es un magno proyecto de rescate ecológico edificado sobre lo que fue el basurero del Bordo de Xochiaca y la ciudad deportiva de Nezahualcóyotl. Se inauguró en el año 2009, y gracias a este se evita la emisión de 22,000 toneladas de CO al año”, asegura la organización en su página web.

El programa de Desarrollo Económico de Fundación Carlos Slim contempla entre sus objetivos el impulso de iniciativas orientadas a generar empleo y fortalecer el desarrollo social mediante la participación de personas y comunidades en actividades productivas.

Entre las acciones que señala la fundación se encuentran:

Rescate de espacios urbanos Creación de infraestructura para favorecer el desarrollo económico y social Apoyo a actividades productivas

Dentro de este enfoque, Ciudad Jardín Bicentenario es presentado por la institución de Carlos Slim como un proyecto de transformación urbana que recuperó un terreno que antes se usaba para la disposición de residuos.