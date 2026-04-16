El Senado de la República autorizó la salida de elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas para participar en entrenamientos internacionales, en una decisión que refuerza la cooperación militar con Estados Unidos y aliados regionales. Las votaciones se aprobaron con amplio respaldo legislativo. Durante la sesión del 15 de abril de 2026, los legisladores de la Cámara Alta del Senado avalaron dos misiones clave para México y la región, en primer lugar, una de las misiones está enfocada en la capacitación de fuerzas especiales en territorio estadounidense y la otra lo está en un ejercicio multinacional en el Caribe, consolidando una estrategia de entrenamiento conjunto. Con “88 votos a favor y tres abstenciones”, el Senado autorizó la salida de elementos de la Armada de México para participar en el “Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales”. El entrenamiento se llevará a cabo en el Camp Shelby Joint Forces Training Center, en Mississippi, una instalación clave para la preparación militar. Este tipo de ejercicios busca fortalecer capacidades tácticas y conjuntas con fuerzas estadounidenses. Cabe aclarar que según el reporte enviado por el Senado, con “90 votos a favor y tres abstenciones”, se aprobó la participación de tropas mexicanas en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2026”, en Antigua y Barbuda, enfocado en الأمن regional, coordinación internacional y respuesta ante amenazas complejas.