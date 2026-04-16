Miles de familias enfrentan cada mes la angustia de no poder costear el lugar donde viven. Pensando en esa realidad, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Ayudas de Beneficio Social para Pago de Renta 2026, una iniciativa que entrega dinero directamente a quienes se encuentran en situaciones de emergencia habitacional. Si tu vivienda presenta riesgos o fuiste desplazado por obras o desastres, esto puede ser para ti. El programa no es para cualquier inquilino: está diseñado exclusivamente para personas en situación vulnerable o de emergencia. Pueden solicitarlo quienes vivan en inmuebles con alto riesgo de derrumbe estructural, en zonas con peligro de inundaciones o deslaves, o que hayan sido desalojados por obras públicas del gobierno. También aplica para quienes necesiten hospedaje temporal por una crisis o desastre natural. El monto que se puede recibir va desde 1,500 hasta 4,000 pesos, dependiendo del caso. El dinero es exclusivamente para cubrir el pago de renta o hospedaje temporal dentro de la capital. El proceso arranca con una carta de solicitud que el interesado debe presentar directamente ante la Dirección General del Instituto de Vivienda (INVI) de la CDMX. En ese documento se debe explicar la situación y acreditar que se cumple con al menos uno de los supuestos del programa. El decreto que oficializa este programa fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo que le da plena validez legal y garantiza que los recursos lleguen a quienes los necesitan. Como se mencionó, para obtener el dinero es necesario presentar una carta de solicitud ante la Dirección General del INVI, de acuerdo con lo establecido en la Gaceta oficial. Además, las personas interesadas deberán cumplir con al menos uno de los siguientes criterios: Quedarse sin un techo seguro, ya sea por un sismo, una inundación o el paso de una maquinaria de gobierno, puede desestabilizar completamente la vida de una familia. Este tipo de apoyos económicos busca reducir el impacto inmediato de esas emergencias, dando tiempo y dinero para reorganizarse sin caer en una situación aún más precaria. Si conoces a alguien que haya sido afectado por alguna de estas circunstancias, vale la pena que sepa que este apoyo existe y que puede pedirlo ante el INVI.