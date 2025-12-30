Telcel anunció una medida que modificará la forma en que millones de mexicanos mantienen activas sus líneas telefónicas.

A partir del 9 de enero de 2026, todos los usuarios deberán completar un proceso de vinculación de identidad para evitar que su servicio sea suspendido . Esta disposición aplica tanto para clientes actuales como para quienes deseen contratar nuevas líneas.

La medida busca asociar cada número telefónico con documentos oficiales de identificación, estableciendo requisitos específicos y plazos definidos que todos los usuarios deben conocer para mantener su servicio activo.

Para completar la vinculación, los usuarios deberán presentar una identificación oficial vigente y su CURP. Fuente: archivo.

¿Qué documentos necesitas para vincular tu línea Telcel?

Según la información oficial proporcionada por Telcel, el trámite de vinculación requerirá dos elementos fundamentales: una identificación oficial vigente y tu CURP (Clave Única de Registro de Población). Estos documentos serán indispensables para completar el proceso, ya sea que cuentes con una línea activa o estés por contratar un nuevo número.

Es importante verificar que tus documentos estén actualizados y en buen estado antes de iniciar el trámite, especialmente si planeas realizarlo en modalidad presencial.

Dos formas de realizar el trámite: presencial y en línea

Telcel habilitó dos opciones para facilitar el proceso de vinculación a sus usuarios. La primera es acudir personalmente a cualquier Centro de Atención a Clientes Telcel distribuidos en todo el territorio nacional, donde recibirás asesoría directa del personal.

La segunda alternativa es completar el proceso de forma remota mediante la plataforma en línea que la empresa pondrá a disposición. Esta opción digital permitirá realizar el trámite desde la comodidad de tu hogar, aunque será necesario contar con acceso a internet y posiblemente una forma de digitalizar tus documentos.

Esta medida no es exclusiva de Telcel; todos los operadores en México deberán registrar las líneas con datos oficiales. Fuente: FreePik.

¿Qué sucede si no completas la vinculación a tiempo?

El incumplimiento de esta obligación tendrá consecuencias directas para los usuarios de Telcel. A partir del 7 de enero de 2026, las líneas telefónicas que no hayan completado el proceso de vinculación de identidad quedarán suspendidas automáticamente.

Esta suspensión afectará por igual a usuarios de prepago y pospago, por lo que es fundamental no dejar este trámite para el último momento. Telcel recomienda iniciar el proceso con anticipación para evitar contratiempos y garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.

Medida nacional para registrar líneas telefónicas: de qué se trata

Esta disposición forma parte de una estrategia nacional que busca eliminar el anonimato en las líneas telefónicas, permitiendo un mayor control y seguridad en el uso de los servicios móviles en México. Todas las líneas, prepago y pospago, deberán registrarse ante cualquier operador, no siendo una medida exclusiva de Telcel, y los usuarios tendrán que presentar documentos oficiales como la INE, CURP o pasaporte.