En su show de stand up en Netflix, Marcello Hernández tiene un chiste que resume siglos de psicología migrante en una sola frase. Su mamá, dice, nunca le permitió tener déficit de atención. “Todo el mundo me decía que tenía déficit de atención, yo le dije a mi mamá: ‘tengo déficit de atención’, y ella dijo: ‘no’. Así que no tengo déficit de atención. Mis amigos blancos sí, pero yo no tenía permiso”. Más adelante vuelve al tema con la depresión: según Marcello en su casa la depresión “hay que ganársela”. Su mamá, una inmigrante cubana que llegó a Estados Unidos sin saber inglés le recordaba que ella tampoco podía darse el lujo de tener un hijo con problemas. Esos mensajes pasados de generación en generación crearon la mano de obra más productiva de Estados Unidos. Según el CEMLA (el think tank especializado en remesas y el empleo migrante en América Latina) en 2025 había 19 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos: 11.8 millones nacidos allá pero de origen mexicano más otros 7.2 millones de inmigrantes. Los mexicanos representaron el 11.6% del empleo total, es decir que uno de cada 12 trabajadores en ese país es paisano. ¿Es mucho o es poco? Lo podemos poner en contexto rápido, tomando los datos del IMSS que registró el año pasado. Formalmente dentro del país hubo 22 millones de trabajadores asegurados. El ejército laboral mexicano que se gana el pan del otro lado de la frontera equivale al 84.5% de los que lo hacen de este lado. ¿Cuánto vale una hora mexicana? Depende de qué lado de la misma frontera se encuentre. En México, en promedio, son 34 pesos por hora. En Estados Unidos, 170 pesos la hora (entre 10 a 13 dólares). Es decir, ni más ni menos que cinco veces más. Pero uno de los datos que más me llamó la atención del reporte de CEMLA es que los heroes sin capa -como los llamaba AMLO- trabajan menos allá que acá. En México, la población ocupada trabajó en promedio 42.2 horas semanales al cierre de 2025, mientras que el migrante mexicano nunca superó el año pasado las 39 horas semanales. Y de productividad... tristemente los trabajadores mexicanos si bien son los que más se esfuerzan cada día y cada hora, según la OCDE, en la práctica son de los que tienen menos productividad. En este “club de países ricos”, México lidera en horas trabajadas, superando por 480 horas el promedio anual de la OCDE, pero su productividad es de apenas 30% en comparación con los estándares más altos. Mientras que en EE.UU. la fuerza laboral migrante es la que más ha crecido, con un aporte en horas de más de 1.96 adicional cada semana, según el Federal Reserve Bank de St. Louis. Sin hacer un distingo entre grupos étnicos, el banco dice que el output de los migrantes llega a superar en 25% lo de otros segmentos más establecidos. En México, el 40% de la población ocupada gana hasta un salario mínimo mensual —poco más de 8,000 pesos— y apenas el 9% supera los dos salarios mínimos.La mamá de Marcello Hernández no le dió permiso para tener déficit de atención ni depresión. Pero hay algo que ninguna madre migrante debería tener que enseñarle a su hijo: que su trabajo vale más lejos de casa.