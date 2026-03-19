Las remesas desde Estados Unidos a Colombia no se detuvieron, pero ya no funcionan bajo un esquema completamente fluido. En los últimos años, el endurecimiento de los controles financieros en EE.UU. amplió la capacidad de bloquear transferencias, congelar fondos y dejar fuera del sistema a determinados perfiles. El resultado no es una prohibición general, pero sí un escenario en el que algunas operaciones directamente no se concretan y que potencialmente afectan a miles de colombianos. El mecanismo central está en la Office of Foreign Assets Control (OFAC), el organismo del Tesoro que puede aplicar sanciones financieras internacionales. Cuando una persona o empresa es incluida en sus listas, el impacto es inmediato: activos congelados, cuentas bloqueadas y prohibición de operar dentro del sistema financiero estadounidense. En ese contexto, cualquier transferencia internacional, incluidas las remesas a Colombia, deja de ser posible. Un caso concreto es el del empresario colombiano Álvaro Pulido, sancionado en 2019. La medida implicó su exclusión del sistema financiero y el bloqueo de operaciones, lo que en la práctica impide enviar dinero al exterior. A ese nivel se suma el filtro cotidiano. Bancos y empresas de envío están obligados a verificar identidad, origen de fondos y coherencia del perfil del cliente bajo normas contra el lavado de dinero en Estados Unidos, supervisadas por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Cuando una operación no encaja en esos parámetros (por monto, frecuencia o documentación) puede ser retenida o directamente rechazada. El efecto se amplifica con otra tendencia: el cierre de cuentas por riesgo regulatorio. Según reportes de Reuters y Bloomberg, entidades financieras han optado por excluir a clientes considerados problemáticos desde el punto de vista del cumplimiento normativo. Sin acceso a cuentas o plataformas, la posibilidad de enviar dinero desaparece. Las remesas desde EE.UU. a Colombia siguen operando, pero dentro de un sistema que puede cerrarse en determinados casos. Cuando eso ocurre, el resultado es directo: el envío no se realiza y el acceso al dinero queda interrumpido.