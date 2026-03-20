Las remesas desde España hacia América latina continúan siendo un flujo clave para miles de familias, pero ese circuito no funciona sin fricciones. En los últimos años, el endurecimiento de los controles financieros y normativas europeas amplió la capacidad de bloquear transferencias, retener fondos y excluir usuarios en determinados casos. El resultado no es una prohibición general, pero sí un escenario en el que algunas operaciones directamente no se concretan. El funcionamiento de las transferencias internacionales dentro de España está atravesado por normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, supervisadas por organismos como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Estas regulaciones obligan a bancos y empresas de envío a verificar la identidad de los usuarios, el origen de los fondos y la coherencia de cada operación. Cuando una transferencia no cumple con esos requisitos (por falta de documentación, inconsistencias en los datos o movimientos considerados inusuales) puede ser retenida o directamente bloqueada. En ese punto, la remesa no se ejecuta. A ese nivel se suma una tendencia creciente en el sistema financiero europeo: el cierre de cuentas por riesgo regulatorio. Entidades bancarias pueden decidir cancelar servicios a clientes cuando consideran que existe un nivel de riesgo elevado en términos de cumplimiento normativo, incluso sin que haya una causa judicial abierta. Este fenómeno, conocido como “de-risking”, ha sido documentado en informes y coberturas internacionales, y tiene un efecto directo sobre el envío de dinero. Sin cuenta bancaria o sin acceso a plataformas de transferencia, la posibilidad de realizar remesas desaparece. Las remesas desde España a países como Colombia, Venezuela, Ecuador o Argentina no están prohibidas. Pero dependen de un sistema que puede cerrarse en determinados casos. Cuando eso ocurre, el resultado es concreto: el dinero no se envía y el acceso queda interrumpido.