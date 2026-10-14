La medida abarca del 14 al 16 de octubre y busca fortalecer la respuesta de las escuelas ante situaciones de riesgo para los menores.

Las clases permanecerán suspendidas este jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2026 en Baja California Sur, donde los alumnos de primaria tendrán un fin de semana largo por una capacitación dirigida al personal educativo.

La medida oficial comenzó este miércoles 14 de octubre y se extenderá durante tres días consecutivos, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal. La suspensión también alcanza a otros niveles de educación básica y responde a la necesidad de reforzar los protocolos para prevenir y atender el acoso escolar, el maltrato infantil y la violencia sexual.

¿Por qué suspenden las clases en Baja California Sur?

De acuerdo al boletín número 896 de la SEP de Baja California Sur, se confirmó la suspensión de clases del miércoles 14 al viernes 16 de octubre para realizar jornadas de capacitación dirigidas a docentes y trabajadores de apoyo educativo.

Según el comunicado publicado por el Gobierno estatal, el objetivo es fortalecer la aplicación de los protocolos de prevención y atención ante posibles casos de maltrato infantil, acoso escolar y violencia sexual en los planteles.

La capacitación busca proporcionar herramientas para identificar situaciones de riesgo, actuar correctamente y canalizar los casos ante las autoridades competentes. La información también fue difundida por la SEP estatal en su boletín número 896, del 11 de octubre de 2026.

Más de 8.000 trabajadores educativos recibirán capacitación para actuar ante casos de acoso escolar, abuso sexual y maltrato infantil. SEP Baja California Sur

¿Qué alumnos no tendrán clases este jueves y viernes?

Los alumnos de primaria de Baja California Sur tendrán libres el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, además del sábado 17 y el domingo 18. El regreso a las aulas está previsto para el lunes 19 de octubre. La suspensión de clases comprende los siguientes niveles educativos:

Educación inicial

Preescolar

Primaria

Secundaria.

Vale destacar que la medida corresponde al ámbito estatal y no significa que se hayan suspendido las clases en todo México. De esta manera, más de 8,000 docentes y trabajadores de apoyo participarán de las instancias.

¿Qué pasa con los colegios privados?

El Gobierno de Baja California Sur informó que la titular de la SEP, Alicia Meza Osuna, indicó que los colegios particulares tendrán una modalidad diferente para realizar el taller.

En estos centros educativos, se enviarán representantes a la capacitación para que posteriormente compartan los conocimientos con el resto del personal.

La formación deberá organizarse fuera del horario habitual de clases o los sábados. Por este motivo, las familias con hijos en escuelas privadas deben consultar directamente con cada institución para confirmar si habrá cambios en las actividades escolares.