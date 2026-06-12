La calificación crediticia corporativa en escala global de Fibra MTY fue elevada de BBB- a BBB por S&P Global Ratings, una mejora que colocó al fideicomiso inmobiliario por encima de la calificación asignada a México por la misma agencia y que mantuvo una perspectiva estable.

La calificadora señaló que el ajuste respondió a la mayor escala y diversificación alcanzada por la compañía tras la integración de Fibra Macquarie, así como a la calidad de su portafolio y a una base de ingresos más equilibrada entre inquilinos, regiones y sectores económicos.

De acuerdo con la evaluación de S&P Global Ratings, la plataforma combinada fortaleció su perfil operativo y le permitió ampliar su capacidad para enfrentar distintos ciclos económicos, al tiempo que conservó indicadores financieros consistentes con el grado de inversión.

Reconocen diversificación y estructura de capital

La agencia destacó que Fibra MTY logró ejecutar una operación de gran tamaño sin deteriorar su estructura de capital ni sus métricas de apalancamiento, factores que respaldaron la mejora en la nota crediticia.

Asimismo, reconoció la disciplina financiera que ha caracterizado históricamente a la empresa y la flexibilidad mostrada para estructurar el financiamiento de la adquisición.

Fibra MTY señaló que la amplia aceptación de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) como parte de la contraprestación por parte de los tenedores de Fibra Macquarie reflejó la confianza del mercado en las perspectivas de crecimiento de la compañía.

La empresa añadió que dicha operación se apoyó en la emisión de capital realizada en marzo de este año, con la que fortaleció los recursos necesarios para concretar la transacción.

Perspectiva estable

En su reporte, S&P Global Ratings consideró que la integración de Fibra Macquarie avanzaría de manera rápida y permitiría mantener indicadores crediticios sólidos.

“Consideramos que la adquisición de Fibra Macquarie, el bajo nivel de apalancamiento de Fibra Mty y nuestra expectativa de una rápida integración deberían ayudar a mantener sus sólidos indicadores crediticios”, indicó la agencia calificadora.