Las condiciones laborales en México serán parte de las rondas de pláticas rumbo a la renegociación del T-MEC.

A unas horas de que inicien las audiencias rumbo a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en Washington, la oficina del representante comercial de EE.UU. presentó la lista de quienes tomarán parte en las pláticas de este miércoles (diciembre 3).

Entre los participantes destacan algunas de las principales cámaras comerciales de EE.UU., lobbies de agroindustrias, líderes sindicales, investigadores, académicos y legisladores, ejecutivos de la industria farmacéutica mexicana, así como algunos representantes laborales de México.

Las sesiones de tres días, a desarrollarse en la sede de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., arranca con los testimonios de los representantes Chris Smith (republicano de Nueva Jersey) y Josh Riley (demócrata de Nueva York).

De acuerdo con versiones de medios, Smith pedirá que EE.UU. exija a sus socios reforzar las políticas contra el trabajo forzado en todas las cadenas productivas que integran al T-MEC.

Por su parte, Riley pedirá al representante comercial de su país, Jamiesson Greer, que se asegure que el T-MEC mejore algunas de las deficiencias que acarrea desde su aprobación en 2018 y su entrada en vigor en 2020.

En específico, Riley ha manifestado su preocupación por los estándares ambientales en México, las inversiones chinas en este país y las recientes reglas en torno al comercio electrónico que afectan las operaciones de empresas estadounidenses.

En este sentido, reportó InsideTrade, uno los paneles de discusión incluirá testimonios sobre de un representante de la Ciudad de Coronado, California en torno a la contaminación en la región San Diego-Tijuana.

Entre los participantes en los paneles de este miércoles destacan:

Diego Marroquín Bitar, del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS)

Jason Marczak, del Centro para América LAtina del Atlantic Council

Julian Cárdenas, director del Centro de Derecho Estadounidense y Mexicano del Law Center de la Universidad de Houston

Itzel Belem Lara de la Cruz, Comisionada de Asuntos Internacionales, Colectiva SOJUF – Sororidad Judicial Federal de México

Alejandra Castillo, presidenta y CEO, Asociación Norteamericana de Exportadores de Cereales

Raquel Espinoza, presidenta de la Asociación de Productos Frescos de las Américas

Tania Del Moral, del Movimiento Popular por la Paz y la Justicia

Fernanda Ambrosio Agraz, de Global Rights Advocacy

Adriana Barberena, del Comité ara la Defensa de los Trabajadores

Alejandro Sanders, Director del Consejo Farmacéutico Mexicano

Ricardo Del Olmo Hidalgo, Director Ejecutivo, Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, México.

Grandes retos del trabajo doméstico

Esta semana se celebró el 25 aniversario del movimiento por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras del hogar.

El movimiento, que encauza el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH) y que ha encabezado desde 2000 la activista Marcelina Bautista, ha conseguido enormes logros como:

El reconocimiento legal del derecho a la seguridad social

La inclusión del contrato escrito

La prohibición de la discriminación laboral

La armonización con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo

Reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, hoy vigentes.

Pero los retos persisten y la situación laboral, refiere el CACEH, continúa siendo adversa para este sector.

Cabe recordar que, de acuerdo con datos del Inegi, en México hay 2.5 millones de personas ocupadas en el trabajo del hogar remunerado, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres. De este segmento, 69.5% no percibe ninguna prestación laboral y el 98.8% carece de seguridad social.

Barclays ve mejoras en consumo rumbo a 2026

De acuerdo con el banco Barclays, el sector de consumo de México es un segmento que ha soportado la situación política y comercial y ha mostrado una “resiliencia estable, aunque limitada”, respaldada por balances domésticos más sólidos y fundamentos saludables en comparación con anteriores recesiones.

En este sentido, el banco cree que en 2026 el gasto real de los hogares mexicanos tendrá un modesto crecimiento de alrededor de 1%, luego de haberse estancado este año que termina.

Entre los factores a favor, Barclays cita la mejora tangible de los salarios, una flexibilización monetaria gradual y la continua y profunda integración con la economía estadounidense.

Esto a pesar de que la situación del consumo se haya visto limitada por una inversión fija más débil, riesgos institucionales, retos en materia de seguridad y una postura comercial más transaccional por parte de Estados Unidos ante la revisión del T-MEC.