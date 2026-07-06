Servicio Militar para los nacidos en 2008: quienes obtengan bola blanca o azul deberán realizar el adiestramiento obligatorio.

La ceremonia de inauguración del Primer Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional (SMN) se llevó a cabo en las instalaciones del 24 Batallón de Infantería en Hermosillo, Sonora.

El evento marcó el comienzo del proceso de adiestramiento cívico-militar para 340 jóvenes de la generación 2008, así como remisos de años anteriores y diez mujeres que se unieron de manera voluntaria.

Servicio Militar para los nacidos en 2008: quienes obtengan bola blanca o azul deberán realizar el adiestramiento obligatorio.

Servicio Militar Nacional: qué es y por qué sigue vigente

El Servicio Militar Nacional se establece en la Constitución de México, que requiere a los hombres registrarse y participar en actividades de formación cívico-militar al alcanzar los 18 años. Su origen data de la década de 1940, en el contexto del estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a México a fortalecer sus mecanismos de defensa nacional.

A pesar de la ausencia de México en los frentes principales de combate de dicho conflicto, la situación internacional resaltó la apremiante necesidad de contar con una reserva ciudadana capaz de responder ante diversas contingencias.

Desde entonces, el Servicio Militar Obligatorio ha permanecido como un pilar esencial de la política de seguridad interior, ajustando sus contenidos a las realidades sociales de cada periodo, pero conservando su función formativa en valores como la disciplina, el honor y el patriotismo.

Sorteo: métodos para seleccionar al prestador del servicio activo

Una vez completado el registro ante la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente, los jóvenes de la clase que cumple 18 años participan en el sorteo del Servicio Militar Nacional, que determina la modalidad en la que cumplirán con esta obligación.

Los jóvenes que obtienen una bola blanca o azul quedan encuadrados y deben realizar el Programa General de Adiestramiento Militar en los Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional. Quienes obtienen una bola negra quedan a disponibilidad, por lo que permanecen bajo control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional durante un año y no realizan las sesiones regulares de adiestramiento.

¿Cómo es el adiestramiento en 2026?

A partir de 2026, el adiestramiento del Servicio Militar Nacional consta de dos escalones, cada uno integrado por 13 sesiones sabatinas, con una duración de tres meses. Las actividades se desarrollan de 7:00 a 13:00 horas en las unidades militares que funcionan como Centros de Adiestramiento.

Durante estas sesiones, los conscriptos reciben capacitación sobre conocimientos básicos de la doctrina militar vigente, de acuerdo con el Programa General de Adiestramiento Militar. Para 2026, el primer escalón se desarrolló del 14 de febrero al 9 de mayo y el segundo comenzó el 1 de agosto al 24 de octubre.

Al finalizar el proceso, la Sedena entrega la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y la Hoja de Liberación a quienes cumplieron satisfactoriamente con su obligación, tanto en la modalidad encuadrada como a disponibilidad.

Voluntariado femenino: motor de inclusión

Aquellos que cumplan con el servicio activo recibirán formación en áreas como:

Primeros auxilios

Protección civil

Civismo

Métodos de rescate en situaciones de desastre

Manejo básico de comunicaciones

Entre los aspectos más destacados de la ceremonia de apertura del Primer Escalón 2026 en Hermosillo, se encuentra la inclusión de diez mujeres que eligieron participar de manera voluntaria.

Aunque la legislación no exige que las mujeres realicen el servicio militar en México, sí se les permite participar de forma voluntaria, lo cual ha ganado mayor relevancia en tiempos recientes en el contexto de las políticas de género promovidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las jóvenes voluntarias reciben la misma formación que sus colegas masculinos y, al finalizar el ciclo, obtienen su cartilla militar. Para muchas de ellas, esta elección representa una oportunidad de crecimiento personal, un acceso a capacitación gratuita y, en ciertos casos, el primer paso hacia una carrera profesional en el Ejército Mexicano.

Asimismo, al concluir de manera satisfactoria el ciclo anual, cada conscripto obtendrá su Cartilla del Servicio Militar, la cual es imprescindible en México para múltiples trámites: apertura de cuentas bancarias, inscripción en instituciones educativas de nivel superior, registro como candidato en procesos electorales, obtención de ciertos contratos laborales en el sector público y gestiones migratorias, entre otros.