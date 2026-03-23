La Secretaría de la Defensa Nacional ratificó el carácter obligatorio de este servicio, aunque implementó una modalidad renovada que promete adaptarse mejor a las necesidades de las nuevas generaciones. El cambio más significativo: reducir drásticamente el tiempo de compromiso a solo 13 sesiones sabatinas, sin perder el enfoque formativo que caracteriza a esta institución. Una medida que busca facilitar el cumplimiento sin que los jóvenes abandonen sus estudios o actividades laborales. El proceso de alistamiento para el Servicio Militar Nacional dio inicio formalmente y este año marca un hito: todos los jóvenes nacidos en 2008 y años posteriores deberán cumplir obligatoriamente con este deber cívico cuando alcancen la edad correspondiente. La modalidad actual del Servicio Militar Nacional se caracteriza por su esquema de adiestramiento intensivo. Los jóvenes que están obligados a cumplir con este deber podrán finalizar su entrenamiento en solamente 13 sesiones sabatinas, lo que equivale a un compromiso de aproximadamente tres meses. Este nuevo enfoque sustituye al antiguo sistema que requería una presencia considerablemente más prolongada, la cual, en numerosas ocasiones, interfería con los estudios o el desarrollo profesional de los conscriptos. El periodo para realizar el registro comenzó el 2 de enero y permanecerá vigente hasta el 15 de octubre de 2026. El llamado está dirigido principalmente a quienes nacieron en 2008, aunque también incluye a los remisos de años anteriores que aún no regularizaron su situación. Los interesados deben presentarse en la Junta de Reclutamiento correspondiente a su municipio o alcaldía portando su acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial y dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello casquete corto. Las autoridades recomiendan no postergar el trámite hasta las últimas semanas, ya que tradicionalmente se registran saturaciones en las oficinas durante ese periodo. Una vez que se haya completado el registro, los jóvenes deberán esperar hasta noviembre de 2026, momento en el cual se llevará a cabo el sorteo tradicional que determinará su situación. Este evento, que ha sido parte de la ceremonia del Servicio Militar durante varias décadas, asigna a cada participante una bola de color —blanca, azul o negra— que define si deberá asistir a las sesiones de adiestramiento o quedará exento. Este mecanismo de selección aleatoria se mantiene vigente como parte de la tradición institucional, aunque ahora con la ventaja de que quienes resulten seleccionados enfrentarán un compromiso mucho más breve y manejable. El sorteo es un proceso que refleja la esencia de la equidad y la aleatoriedad en la asignación de responsabilidades. La importancia de este evento radica en su capacidad para garantizar que todos los jóvenes tengan una oportunidad justa, independientemente de su origen o circunstancias personales. La obtención de la Cartilla Militar liberada es un requisito esencial para el desarrollo profesional en México. Este documento oficial no solo actúa como identificación, sino que se convierte en un elemento crucial para acceder a empleos en la administración pública federal, estatal y municipal, así como para ingresar a ciertas instituciones educativas de nivel superior. El cumplimiento de este mandato legal permite a los jóvenes adquirir formación en valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso social, aspectos que la Sedena considera fundamentales para una formación ciudadana integral.