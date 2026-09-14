Empieza octubre y los jóvenes entre 18 y 24 tienen que cumplir el servicio militar: durará un año y percibirán un salario mínimo.

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En Colombia, el servicio militar es una responsabilidad jurídica para los varones al alcanzar la mayoría de edad. Anualmente, miles de jóvenes se ven obligados a comparecer ante las autoridades para clarificar su situación militar, un procedimiento que determina si deberán prestar servicios en las Fuerzas Armadas, si serán exonerados o si tiene que cumplir con otras exigencias establecidas por la normativa.

La legislación actual establece que los ciudadanos deben precisar su estado militar desde los 18 años.

Este trámite es supervisado por entidades como el Ejército Nacional de Colombia y otras organizaciones de seguridad del Estado, que gestionan las convocatorias y verifican quiénes deben ser reclutados.

En la actualidad, el servicio militar en el país se encuentra regulado por la Ley 1861 de 2017, que modernizó el sistema de reclutamiento, introdujo nuevas compensaciones monetarias y definió excepciones para ciertos grupos de ciudadanos.

Quiénes están obligados al servicio militar

En Colombia, el servicio militar es obligatorio para los hombres que se encuentran en la franja de edad de 18 a 24 años, de conformidad con lo establecido en el Artículo 216 de la Constitución Política y la Ley 1861 de 2017. Al alcanzar la mayoría de edad, los ciudadanos deben comparecer ante las autoridades competentes para definir su situación militar, un proceso que determinará si deben incorporarse al servicio o si califican para alguna de las exenciones estipuladas por la legislación.

Las mujeres no están sometidas a dicha obligación; sin embargo, tienen la opción de participar de manera voluntaria si desean integrarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias para este proceso suelen llevarse a cabo de manera periódica y están orientadas a jóvenes de cohortes de nacimiento específicas.

Para este año, el Ejército Nacional confirmó que habrá cuatro periodos oficiales de incorporación:

Del 1 al 28 de febrero de 2026.

Del 1 al 27 de mayo de 2026.

Del 1 al 28 de agosto de 2026.

Del 1 al 28 de octubre de 2026.

Empieza octubre y los jóvenes entre 18 y 24 tienen que cumplir el servicio militar: durará un año y percibirán un salario mínimo.

Cuánto dura el servicio militar 2026

La duración del servicio militar está determinada por el perfil del conscripto. En la mayoría de los casos, los jóvenes que han finalizado la educación secundaria prestan servicio por un período de 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden cumplir un lapso de hasta 18 meses.

Durante este tiempo, los soldados llevan a cabo labores de apoyo a las Fuerzas Armadas, las cuales abarcan actividades de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diversas regiones del país.

Sueldo del servicio militar: cuánto paga el Gobierno

En los últimos años, el Estado colombiano ha incrementado los beneficios económicos destinados a quienes cumplen con esta obligación. Los jóvenes que desempeñan su servicio militar reciben una bonificación mensual que actualmente se aproxima al valor de un salario mínimo, además de alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el período de servicio.

Al concluir su servicio, los soldados también reciben un pago adicional por concepto de licenciamiento y respaldo para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios tienen como objetivo reconocer el tiempo dedicado a la defensa de la nación y mejorar las condiciones de quienes se integran a las fuerzas militares.

Servicio militar quiénes están exentos

La legislación colombiana contempla diversas excepciones o exoneraciones que permiten a ciertos ciudadanos quedar exentos del servicio militar. Entre estos casos se encuentran aquellas personas que presentan discapacidades físicas o condiciones médicas que les impiden satisfacer las exigencias del servicio.

Asimismo, pueden quedar exentos aquellos hombres que estén casados o que sean padres, quienes tengan la responsabilidad económica de sustentar a sus progenitores o hermanos, integrantes de comunidades indígenas que habitan en sus territorios y religiosos pertenecientes a instituciones reconocidas. En determinados casos, los ciudadanos tienen la posibilidad de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin necesidad de prestar servicio.