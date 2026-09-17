Comienza el Servicio Militar Obligatorio en 30 días: los adultos mayores de 25 años también deberán ingresar al ejército.

Durante 2026, el Servicio Militar Nacional (SMN) contempla un esquema de adiestramiento reducido a 13 sesiones sabatinas, distribuidas en dos escalones a lo largo del año. Una de las principales dudas entre quienes ya realizaron o tienen previsto realizar el trámite de la cartilla militar está relacionada con la generación que debe presentarse al segundo escalón, programado entre agosto y octubre.

Pese a la confusión que circuló en distintas publicaciones, las actividades de adiestramiento que comenzarán en agosto de 2026 no están dirigidas a la Clase 2008. En esta etapa deberán participar los integrantes de la Clase 2007, junto con los remisos y las mujeres voluntarias que hayan cumplido con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Quiénes deben acudir al adiestramiento del segundo escalón de 2026

El segundo periodo de adiestramiento está programado entre el 1 de agosto y el 24 de octubre de 2026. Las actividades se realizarán los sábados, generalmente entre las 07:00 u 08:00 y las 13:00 horas, hasta completar las 13 sesiones previstas.

Según las convocatorias publicadas por distintas zonas militares y la información proporcionada por las autoridades del Servicio Militar Nacional, este segundo escalón está destinado a:

Jóvenes de la Clase 2007.

Remisos.

Mujeres voluntarias.

La Clase 2008 no participa en este escalón. Quienes pertenecen a esa generación realizarán su sorteo durante noviembre de 2026 y, en caso de resultar seleccionados, comenzarán su adiestramiento hasta 2027, como parte del procedimiento habitual del SMN.

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Qué deben hacer los remisos para incorporarse al segundo escalón

Los remisos, es decir, los hombres de hasta 39 años que no realizaron el trámite en el año que les correspondía, también pueden participar en el segundo escalón del adiestramiento.

El encuadramiento permanece disponible hasta el 31 de julio de 2026 y debe realizarse en la Junta Municipal de Reclutamiento o en la comandancia o batallón correspondiente, generalmente de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 13:00 horas.

Para completar el trámite normalmente se solicita:

Acta de nacimiento en formato vigente.

Comprobante de domicilio.

Certificado de estudios.

Cartilla militar original.

Además, los aspirantes deben aprobar las evaluaciones médicas, físicas y psicológicas aplicadas por personal de sanidad militar para determinar si son aptos para realizar el adiestramiento.

Cómo funciona actualmente el proceso del Servicio Militar Nacional

El esquema del Servicio Militar Nacional conserva el mismo orden de años anteriores:

Registro durante un año .

Sorteo en noviembre de ese mismo año.

Adiestramiento al año siguiente para quienes correspondan.

La principal modificación aplicada en 2026 no fue el calendario del proceso, sino la duración del adiestramiento, que pasó de 44 sábados a 13 sesiones, distribuidas en dos escalones durante el año.

Las autoridades también recuerdan que todos los trámites del Servicio Militar Nacional son gratuitos, por lo que recomiendan desconfiar de personas que ofrezcan acelerar el proceso o cobrar por gestionar la cartilla militar.