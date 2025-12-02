La reducción de la semana laboral en México es uno de los proyectos más ambiciosos y esperados entre los trabajadores, desde el Gobierno Nacional advirtieron que debe llegarse a un consenso con los empresarios para que se dé un equilibrio sin que ningún sector se perjudique y el trabajador también gane en beneficios.

En el informe del proyecto piloto para la implementación de las medidas de flexibilidad laboral por motivos de cuidados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, dio entre sus conclusiones, las propuestas y los beneficios que se esperan con una reducción de la jornada laboral en México, pasando de 48 a 40 horas trabajadas en la semana.

Ministros de la SCJN. JRamon/SCJN

Los avances impulsados por el Gobierno Federal y retomados por la SCJN buscan instalar un modelo laboral moderno, capaz de equilibrar productividad y bienestar. El país evalúa estándares internacionales que ya operan con semanas más cortas y mayor flexibilidad.

En este contexto, la discusión sobre la jornada laboral de 40 horas se integra a un proyecto más amplio de transformación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatiza que la flexibilidad debe construirse “de manera gradual” y mediante consensos que garanticen beneficios sin afectar a ningún sector, coincidiendo así con lo declarado por Claudia Sheinbaum.

Cómo serían las nuevas jornadas de trabajo en México Freepik / Montaje: El Cronista

Jornada de trabajo con flexibilidad laboral y cultura de cuidados

El informe de la SCJN subraya que la flexibilidad laboral debe crear “un clima laboral armónico, igualitario e incluyente”. Esto incluye estrategias que permitan equilibrar la vida laboral, familiar y personal sin comprometer el desempeño ni la especialización de los equipos.

La SCJN afirma también que la flexibilidad implica “adecuar el trabajo a una pluralidad de situaciones y necesidades personales y familiares”. Para ello, propone mecanismos de administración, control y evaluaciones periódicas de las medidas adoptadas.

Entre las acciones inmediatas se considera un folleto que explique el derecho al cuidado, destacando que “se promoverá la corresponsabilidad de los cuidados” y la participación igualitaria de los hombres para romper estereotipos de género.

Difusión del derecho al cuidado.

Dessexualización de tareas domésticas y de cuidado.

Uso de lenguaje claro para eliminar la noción de “permisos”.

Nuevos horarios y esquemas de trabajo

El proyecto propone horarios escalonados dentro del rango de 7:00 a 20:00 horas. La jornada mantendría las 40 horas semanales, pero con libre elección del horario de entrada y salida, respetando la desconexión digital.

La Corte especifica que, por ejemplo, “si una persona inicia su jornada a las 7:00 horas, concluirá a las 16:00 horas”, mientras que empezar a las 11:00 representaría terminar a las 20:00. Todo el personal coincidiría cinco horas al día.

Los beneficios señalados incluyen reducir tiempos de traslado, conciliar horarios escolares y permitir actividades de autocuidado.

También se plantean pausas activas de cinco a diez minutos cada tres horas para disminuir estrés y mejorar el rendimiento.

Pausas activas en el trabajo:

Dos por jornada.

Breves y no laborales.

Orientadas a prevenir sedentarismo y mejorar desempeño.

Modalidades de trabajo y procesos de solicitud

El informe clasifica los puestos en tres modalidades: presencial, híbrida y remota. La SCJN indica que quienes tengan necesidades de cuidado podrán elegir la modalidad “que más se adecue al cumplimiento y ejercicio de sus atribuciones”.

Presidente de México. Fuente: EFE José Méndez

Se plantean esquemas híbridos como trabajar tres días presenciales y dos remotos, o dividir la jornada en seis horas presenciales y dos remotas. Todos deben cumplir las 40 horas semanales, sin excepciones.

El proceso para solicitar flexibilidad será voluntario y sin discriminación. La Corte Suprema señala que debe garantizarse “acuerdos claros y transparentes”, con autorización de la jefatura inmediata y validación de la Subdirección General correspondiente.

Registro administrativo de horarios y modalidades.

Capacitación para trabajo híbrido y remoto.

Reuniones diarias de 20 minutos para seguimiento.

¿Cuándo arranca la jornada laboral reducida?

El Gobierno de Claudia Sheinbaum es consciente de que la reducción de la jornada laboral no puede imponerse de un día para otro, entendiendo así que debe haber un consenso de varias partes. Por ello, Claudia Sheinbaum subrayó que el proceso será gradual y siempre en diálogo con el sector privado.

Asimismo, la presidenta adelantó que incluso se plantea un plan piloto antes de la aplicación generalizada, con el objetivo de medir los impactos en productividad y costos para las empresas, asegurando que la transición sea armónica.

La expectativa desde el Gobierno Nacional es que los empresarios y líderes del mercado vean en la reforma no una carga, sino una oportunidad para construir relaciones laborales más justas y competitivas.