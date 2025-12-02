La última superluna de 2025 se convertirá en un espectáculo visible en el firmamento durante la noche del jueves 4 de diciembre de 2025, marcando el cierre de una secuencia de tres fenómenos lunares consecutivos a lo largo del año. Este evento astronómico, popularmente conocido como superluna, capta la atención de millones de observadores a nivel global.

El fenómeno ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita más próximo a la Tierra, lo que genera un notorio aumento de su tamaño aparente y de su luminosidad. La NASA y la Associated Press confirmaron la fecha en la que podrá apreciarse el fenómeno.

Cómo será el fenómeno de la Superluna de este 4 de diciembre

De acuerdo con la NASA, la Luna puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante en comparación con una Luna llena en el apogeo, el punto más distante de su órbita. Esta proximidad puede, incluso, provocar un leve incremento de las mareas, situación reportada también por la NOAA.

FOTODELDÍA - SANA (Yemen), 02/12/2025.- Una luna casi llena brilla sobre Saná, Yemen, el 2 de diciembre de 2025. La última Superluna de 2025, conocida como Luna Fría, saldrá el 4 de diciembre. EFE/YAHYA ARHAB Fuente: EPA YAHYA ARHAB

El término superluna se popularizó a partir de la década de 1970 para referirse al momento en que la Luna llena se ubica en su distancia más corta respecto a la Tierra. La NASA señala que, durante este evento, la distancia media entre ambos cuerpos ronda los 357.000 kilómetros.

La última superluna del año será visible en todo el hemisferio occidental. Se podrá observar a simple vista, siempre que el cielo esté despejado, especialmente en zonas alejadas de la contaminación lumínica urbana.

La superluna de diciembre es la tercera de una serie iniciada en octubre de 2025, siguiendo una agrupación o cluster habitual. La Luna comenzará a ser visible después del anochecer del jueves y se mantendrá presente durante gran parte de la noche, si las condiciones meteorológicas son favorables.

¿Por qué la luna se verá más grande y brillante?

La variación de la distancia responde a la forma elíptica de la órbita lunar. Durante este tránsito por el perigeo, la distancia puede reducirse hasta 27.000 kilómetros respecto al promedio, lo que resulta en el incremento del brillo y un tamaño aparente superior. Aunque el fenómeno es medible con instrumentos, su diferencia visual puede pasar desapercibida sin una referencia directa.

La NASA aclara que este evento difiere de otros fenómenos lunares populares como la “luna de sangre” (que implica un eclipse) o la “luna azul” (dos lunas llenas en un mes), ya que estas denominaciones no influyen en el tamaño o el brillo real del satélite.

¿Cuándo será la próxima Superluna que se verá a simple vista?

Lo que hace que este evento sea particularmente significativo es el hecho de que esta precisa alineación entre el perigeo y la Luna llena no se producirá de nuevo sino hasta el año 2042.

Debido a esto, se lo cataloga como un fenómeno de gran importancia dentro del calendario astronómico, ofreciendo una oportunidad única y poco frecuente para observar el satélite en una posición excepcionalmente favorable.