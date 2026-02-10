Si te encontraste con una multa de tránsito que amenaza con vaciar tu billetera, no te preocupes. El Gobierno de la Ciudad de México mantiene vigente un programa de descuentos que podría convertir ese monto en un gasto mínimo. Estamos hablando de reducciones de hasta el 90% en el costo total de sanciones, una oportunidad que muchos automovilistas desconocen. El secreto está en la rapidez con la que se actúa después de recibir la infracción. Mientras más pronto regularices tu situación, mayor será el ahorro. Sin embargo, este descuento no es eterno ni aplica para todas las infracciones por igual, por lo que es fundamental conocer los detalles, los plazos y las excepciones antes de que sea demasiado tarde. El esquema de descuentos se basa en un principio simple pero efectivo: mientras más rápido pagues, más ahorras. Si logras liquidar tu infracción dentro de los primeros 10 días naturales, posteriores a la fecha en que fue emitida, podrás beneficiarte del descuento máximo del 90%. Esto significa que una multa de 3,000 pesos se reduciría a tan sólo 300 pesos, un ahorro considerable que justifica actuar con prontitud. Para quienes no alcance a pagar en ese periodo inicial, existe una segunda oportunidad. Entre el día 11 y el día 30 después de haber recibido la sanción, el descuento se reduce a un 50%, pero sigue representando un beneficio importante. Una vez transcurrido el mes, deberás pagar el monto completo de la multa de tránsito, sin ningún tipo de reducción. No todas las infracciones de tránsito califican para estos descuentos. Las fotocívicas, por ejemplo, son infracciones que se resuelven mediante trabajo comunitario o cursos de educación vial, no a través de pagos en efectivo, por lo que naturalmente no entran en el programa de descuentos. Tampoco aplicarán los descuentos para las infracciones captadas por cámaras de carriles exclusivos, como aquellas que registran cuando un vehículo particular invade el carril del Metrobús. Las fotomultas por exceso de velocidad, las infracciones relacionadas con parquímetros y las sanciones de carácter ambiental también están excluidas de este beneficio. Estas restricciones buscan mantener la efectividad de los sistemas de control y garantizar que ciertas faltas sean tratadas con mayor rigor.