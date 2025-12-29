Las condiciones climáticas adversas continuarán afectando diversas regiones de México el martes 30 de diciembre. De hecho, el descenso térmico se intensifica mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre los fenómenos atmosféricos que impactarán la jornada.

Aunque no se esperan lluvias, la sensación térmica será baja. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Temperaturas bajo cero: las zonas más afectadas por el intenso frío

El fenómeno invernal se hará sentir con particular intensidad durante las primeras horas del día. Las áreas elevadas experimentarán condiciones especialmente rigurosas, con registros que podrían alcanzar valores cercanos al punto de congelación. Los residentes de estas localidades deberán tomar precauciones adicionales para protegerse del clima extremo.

Las regiones montañosas y los territorios de mayor altitud enfrentarán las consecuencias más severas de esta masa de aire polar.

Se recomienda a la población vulnerable, incluyendo niños y adultos mayores, permanecer en espacios cerrados durante las horas de mayor frío y vestir con capas múltiples de ropa abrigada.

Cielos despejados, pero viento helado: cómo estará el clima durante el día

A pesar de la ausencia de precipitaciones, las condiciones no serán del todo favorables para actividades exteriores durante la mañana. La combinación de bajas temperaturas y corrientes de aire creará una sensación térmica considerablemente inferior a los valores reales del termómetro.

Conforme avance la jornada, se anticipan algunas mejoras en las condiciones ambientales. Los rayos solares contribuirán a elevar gradualmente los registros térmicos hacia el mediodía, aunque el viento persistirá como factor de incomodidad. La humedad atmosférica se mantendrá en niveles moderados, lo que favorecerá la claridad del cielo durante toda la jornada.

Recomendaciones esenciales: qué hacer para enfrentar el clima extremo

Las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas ante estas condiciones meteorológicas. Es fundamental mantenerse hidratado constantemente y evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar el sistema respiratorio.

Para quienes deban realizar actividades al aire libre, se sugiere utilizar prendas térmicas apropiadas, proteger extremidades como manos, pies y cabeza, y limitar el tiempo de exposición al exterior durante las horas más frías. Los conductores deben extremar precauciones en las vialidades, especialmente en zonas propensas a la formación de hielo o escarcha matinal.