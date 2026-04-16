Las Afores registraron minusvalías por MXN$ 417,321 millones en marzo de 2026, en medio de la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente y el endurecimiento de las condiciones financieras globales; sin embargo, en abril el sistema revirtió la caída y volvió a terreno positivo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). El ajuste no fue aislado. En abril de 2025 también se reportaron minusvalías por MXN$ 31,674 millones, lo que evidencia que estos episodios de volatilidad han sido recurrentes ante choques externos. Pese a la caída de marzo, al 14 de abril de 2026 el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) acumuló plusvalías por MXN$ 377,043 millones, con lo que el balance del año ascendió a MXN$ 266,000 millones en rendimientos positivos, reflejando una rápida recuperación. La Consar explicó que el desempeño negativo respondió a factores internacionales como tensiones geopolíticas, alzas en precios de energéticos y ajustes en tasas de interés, lo que provocó caídas en los mercados accionarios a nivel global. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) subrayó que estos movimientos deben analizarse con una visión de largo plazo. “Las fluctuaciones de corto plazo forman parte normal del comportamiento de los mercados e, históricamente, han sido transitorias y compensadas con creces con el paso del tiempo”, señaló el organismo. De acuerdo con Amafore, el resultado de marzo representó el primer mes con minusvalía desde abril de 2025, tras un periodo prolongado de rendimientos positivos. Además, destacó que en los últimos 12 meses el sistema mantiene una plusvalía acumulada de MXN$ 723,000 millones, con un rendimiento promedio de 11.5%, impulsado por el buen desempeño observado durante 2025. El organismo enfatizó que el SAR se sostiene principalmente por los rendimientos generados en el tiempo. Actualmente, más del 56% de los MXN$ 8.3 billones administrados corresponde a ganancias acumuladas. “Históricamente, en 4 de cada 5 meses se registran rendimientos positivos”, indicó Amafore, al agregar que en horizontes de tres años el sistema siempre ha generado plusvalías. En línea con ello, la Consar señaló que desde 2009 se han registrado 154 meses con plusvalías frente a 53 con minusvalías, lo que ha permitido acumular más de MXN$ 4.7 billones en ganancias para los trabajadores. Tanto la Consar como Amafore coincidieron en que el diseño del sistema basado en diversificación de portafolios y horizontes de inversión de largo plazo permite enfrentar episodios de volatilidad sin comprometer el ahorro. Las minusvalías de marzo se concentraron principalmente en renta variable internacional y activos sensibles a tasas de interés y tipo de cambio, mientras que otros instrumentos, como los estructurados, mantuvieron resultados positivos. Amafore también destacó que las carteras de las Afores mostraron una menor caída que otros activos financieros, reflejo de su resiliencia ante entornos adversos. Finalmente, las autoridades recomendaron a los trabajadores mantener una visión de largo plazo y evitar cambios de Afore en periodos de volatilidad, ya que estos pueden materializar pérdidas temporales en su ahorro para el retiro.