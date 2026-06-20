La discusión sobre la reducción de la jornada laboral en México ha generado serias inquietudes entre los trabajadores a nivel nacional. Lo que inicialmente se planteaba como una posibilidad de crear un entorno laboral más humano y saludable (pasar de 48 a 40 horas semanales), actualmente enfrenta una propuesta del sector empresarial que podría complicar las condiciones laborales en las diversas oficinas y plantas del país.

Esta problemática no solo involucra a los empleados, sino que también exige una reflexión acerca del futuro del trabajo en la nación. La necesidad de encontrar un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y las exigencias del mercado se ha tornado más apremiante en el contexto actual.

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Las condiciones laborales en México serán parte de las rondas de pláticas rumbo a la renegociación del T-MEC.
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Ley de reducción de la jornada laboral: ¿menos horas sin recortar pausas?

Ante la presión para llevar a cabo la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT), distintos sectores empresariales han planteado una condición fundamental: para poder manejar el día libre adicional, se requeriría una optimización de la productividad que contempla la erradicación de tiempos inactivos.

horarios más exigentes

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Impacto de no aprobar la reforma integral

El contexto para el 2026 se presenta complicado. En caso de no alcanzarse un entendimiento balanceado, los especialistas advierten que el “beneficio” de reducir la jornada laboral podría ir acompañado de:

  • Aumento de la carga laboral en los días en que se trabaje para cumplir con las metas de producción.
  • Restricción de pausas para comidas o descansos breves que son actualmente aceptados en los espacios laborales.
  • Posible congelación de incrementos salariales como consecuencia del incremento de los costos operativos para las pequeñas y medianas empresas.

La incertidumbre aumenta mientras el Congreso evalúa si la prioridad debe ser la salud del trabajador o la estabilidad económica de las empresas, en un entorno laboral que ya es uno de los que más horas anuales registra a nivel global.

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