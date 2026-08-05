La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 5 de agosto de 2026 en México es de 12.26 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.59%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.28 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

La cotización del dólar canadiense mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó un 0,94% y en el último año acumuló un descenso del 6,69%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia bajista: tras un breve repunte a mitad del período, prevaleció una caída prolongada que lo dejó claramente por debajo del nivel inicial.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.35%.

En los últimos seis días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el valor del Dólar canadiense ha estado aumentando en relación con su cotización anterior.

Este crecimiento sostenido en el valor del Dólar canadiense sugiere una confianza renovada en la economía local y puede atraer inversiones a largo plazo. Sin embargo, es crucial monitorear cualquier cambio en este patrón para anticipar posibles fluctuaciones futuras.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.