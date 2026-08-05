En el transcurso de este martes, 4 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 19.19 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 148 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 13.752° y una longitud de -93.143°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas, no usar elevadores, evacuar por rutas señalizadas al finalizar el movimiento y contar con una mochila de emergencia.