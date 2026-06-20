La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha implementado reformas en el modelo de cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN), especialmente dirigidas a los nacidos en 2008 y los jóvenes remisos, para modernizar el proceso manteniendo su esencia cívica y formativa.

Esta nueva etapa del servicio militar obligatorio tiene como objetivo optimizar los tiempos, reestructurar el adiestramiento y resaltar la necesidad de poseer la Cartilla Militar liberada, un documento clave para diversos trámites oficiales y oportunidades laborales en México.

El Servicio Militar Nacional (SMN) en México seguirá siendo obligatorio durante 2026, pero se introducirá un esquema actualizado que tiene como propósito hacerlo más accesible y compatible con las actividades académicas y laborales de los jóvenes.

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Servicio Militar Nacional 2026: cómo funcionará el nuevo modelo de adiestramiento

La implementación del adiestramiento intensivo constituye la principal novedad del SMN 2026, ofreciendo la posibilidad de ejecutar el servicio en un periodo notablemente reducido en comparación a años previos. De ahora en adelante, los jóvenes seleccionados deberán asistir únicamente a 13 sesiones sabatinas, equivalentes a aproximadamente tres meses de duración total.

Este innovador modelo ha sido elaborado con el fin de facilitar el cumplimiento del servicio militar en México, evitando así una interrupción prolongada en las actividades diarias de los conscriptos, tales como estudios universitarios, empleos o prácticas profesionales.

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Registro al Servicio Militar 2026: calendario y plazos clave para la clase 2008 y remisos

El registro para el Servicio Militar Nacional 2026 ha sido habilitado. Aquellos que nacieron en 2008, así como los remisos que no llevaron a cabo el trámite en años pasados, deben tener en cuenta que el periodo de alistamiento comenzó el 2 de enero y concluirá el 15 de octubre de 2026.

El procedimiento se debe llevar a cabo de forma presencial en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento que corresponda al domicilio del interesado. Tras completar el registro, los jóvenes deberán estar atentos al mes de noviembre de 2026, momento en el cual se realizará el sorteo del Servicio Militar.

Durante este acontecimiento, se asignará una bola de color (blanca, azul o negra), la cual determinará si el conscripto debe someterse al adiestramiento activo, estar en disponibilidad o quedar exento del servicio. Las autoridades sugieren no esperar hasta las últimas semanas de octubre, dado que la alta demanda tiende a saturar las oficinas de reclutamiento en todo el país.

Cartilla Militar liberada: requisitos, beneficios y por qué sigue siendo imprescindible

Para llevar a cabo el trámite del Servicio Militar Nacional, los individuos interesados deberán presentar una serie de documentos requeridos: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial vigente.

Asimismo, se requieren dos fotografías recientes que cumplan con el protocolo de camisa blanca, fondo claro y corte de cabello tipo casquete corto, de acuerdo con lo estipulado por la Sedena.

La obtención de la Cartilla Militar liberada sigue siendo un paso fundamental para el crecimiento académico y profesional.