El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este martes, 4 de agosto de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 17.15 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 164 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.164° y una longitud de -93.674°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas, no usar elevadores, evacuar por rutas señalizadas al finalizar el movimiento y contar con una mochila de emergencia.