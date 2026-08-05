El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), Alfredo Kaplan, afirmó que el preacuerdo alcanzado entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales implicará un aumento de costos para todo el sector y que el mayor impacto recaerá sobre los desarrolladores inmobiliarios.

El preacuerdo, aún sujeto a ratificación por las organizaciones participantes, establece un convenio colectivo para el período 1° de abril de 2026 al 31 de marzo de 2031. Entre sus principales medidas figura una reducción gradual de la jornada laboral, de 44 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030 sin disminución salarial, así como 11 ajustes salariales y nuevos beneficios para los trabajadores.

Kaplan explicó que los incrementos en materiales y mano de obra repercuten directamente en los costos.

Entrevistado en Informativo Carve, señaló que algunas empresas constructoras pueden trasladar automáticamente esos aumentos a obras ya contratadas mediante cláusulas paramétricas, mientras que los promotores —encargados de los desarrollos inmobiliarios— deberán “revaluar” proyectos y ver hasta dónde el mercado admite ajustar precios. “Sin duda [el mayor impacto] recae en los promotores, sean de Montevideo, sean de Maldonado”, afirmó.

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Sobre la reducción de la jornada, Kaplan recordó que APPCU estuvo dispuesto a discutir una semana laboral de 40 horas, pero objetó que no aceptan pagar 44 horas por 40 de trabajo: “En este caso es trabajando menos horas pero ganando lo mismo”, señaló. También cuestionó que los ajustes se produzcan “en medio de un clima complejo”, y destacó que el sector de la construcción ya está “mucho mejor pago que la media de la actividad privada”.

Pese a las críticas, Kaplan afirmó que, una vez alcanzado el entendimiento, la intención es “mirar hacia adelante”, mejorar el clima laboral y continuar atrayendo inversiones.

En este sentido, añadió que las empresas evaluarán el impacto del convenio antes de lanzar nuevos emprendimientos, dado que existen compromisos ya asumidos y obras en curso que deben entregarse o iniciarse.