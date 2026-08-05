El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora Torres, durante la presentación del PNIF 2025-2030.

En esta noticia Obstáculos a superar

Mientras en la Secretaría de Hacienda echaron las campanas al vuelo por un resultado ligeramente holgado en materia de finanzas públicas, la calificadora mexicana HR Ratings advierte que será complicado que el país alcance el objetivo planteado en materia de balance fiscal primario.

Edgar Amador Zamora Torres, secretario de Hacienda, en la Reunión Plenaria de Banamex 2026. Cortesía Secretaría de Hacienda

El balance fiscal primario se refiere a la comparativa entre ingresos y gastos del gobierno federal, sin contar la deuda y los intereses que se pagan.

En este sentido, el Gobierno Federal planteó un superávit primario equivalente a MXN $171.3 mil millones, es decir, gastar menos de lo que se ingresa.

Sin embargo, HR Ratings ve este escenario como algo poco probable. Para alcanzarlo, detalla, durante el segundo semestre el país debería acumular un superávit primario de MXN $57.4 mil millones, lo cual es considerado un escenario optimista, debido a que en el segundo semestre de 2025 se registró un déficit primario de MXN $292.2 mil millones.

Obstáculos a superar

Los principales problemas que ve la calificadora para alcanzar el objetivo de superávit primario se concentran en el bajo crecimiento económico del país, la desaceleración en el empleo formal y la disminución de la recaudación del Impuesto sobre la Renta.

Durante el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento de 2.1% anual, pero la calificadora señala que esto será un efecto meramente temporal, por lo que mantiene su expectativa para el cierre del año en 1.1%, un dato que contrasta con la expectativa de la Secretaría de Hacienda, que espera un alza “mínima” de 1.5%.

En este sentido, el bajo crecimiento causará un efecto dominó en el empleo formal, que es la principal fuente de recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que también caerá hacia el cierre del año.

El problema es mayor al considerar que el ISR es el impuesto que más aporta a las finanzas públicas, por lo que, ante una disminución, el gobierno tiene menos recursos disponibles para gastar y por lo tanto debe buscar más deuda para cubrir sus necesidades.

HR Ratings añade que el segundo trimestre es complicado para implementar recortes al presupuesto, especialmente porque las dependencias incrementan su gasto hacia los últimos dos meses del año, principalmente por el pago de aguinaldos y servicios hacia el personal que labora en el gobierno.