El euro presenta una cotización de 19.9 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 5 de agosto de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.19%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.92 pesos y un mínimo de 19.91 pesos.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió -0.52% y en el último año acumuló -7.15%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró una clara tendencia bajista: ocho caídas y dos repuntes intermedios, culminando con una racha final de cinco descensos consecutivos y un saldo neto negativo.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 19.8 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro es del 5.16%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.54%.

La cotización del Euro en los últimos cinco días ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que el valor del Euro ha ido en aumento, lo que puede reflejar un fortalecimiento de la economía europea frente a otras monedas.

En cambio, si se analiza un periodo anterior donde el dato -1 fue negativo, se podría observar una caída en la cotización del Euro, lo que podría haber generado incertidumbre en el mercado. En general, la tendencia actual sugiere un clima más optimista para el Euro en comparación con esos días anteriores.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".