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En el transcurso de este martes, 4 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 21.24 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.
El centro de este fenómeno natural se reportó a 157 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 16.3 kilómetros, latitud de 14.077° y una longitud de -93.471°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.
Recomendaciones para la población mexicana
Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores.
Tras el movimiento, se pide evacuar por rutas señaladas, verificar posibles fugas de gas o daños eléctricos, reunirse en puntos de encuentro y seguir solo información oficial por radio o mensajes de emergencia.